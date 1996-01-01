Обратная сторона экономии

Практику проведения конкурсов по размещению муниципального заказа обсудили на круглом столе в Хабаровске. Кроме деловых людей и народных избранников, в дискуссии о бюджетной экономии участвовали чиновники мэрии, представители антимонопольной службы и общественных организаций Хабаровска. Итог встречи можно выразить старинной истиной - скупой платит дважды.

Начальник отдела муниципального заказа городской администрации Станислав МИЛОВАНОВ напомнил всем, что конкурсы на поставку товаров и выполнение подрядных работ для нужд города в Хабаровске начали практиковать еще в 1998 г., когда соответствующего федерального закона не было и в помине. С тех пор главной целью конкурсов на размещение муниципальных заказов в мэрии считают экономию средств городского бюджета. Например, в 2007 г. хабаровский муниципалитет заказал продукции и услуг в общей сложности на 2,9 млрд руб., при этом экономия бюджетных средств по итогам трех кварталов составила 164 млн руб. Это почти в три раза больше, чем за весь 2006 г.

Досье В 2006 г. объем муниципального заказа в Хабаровске составил 2,87 млрд руб. В среднем на каждый заказ претендовало до 4-5 потенциальных участников. 957,2 млн руб., или 37% выигранных в конкурсах сумм заказов пришлось на субъекты малого предпринимательства. Экономия составила 54,7 млн бюджетных руб.

В мэрии отмечают, что с выходом пару лет назад ФЗ№94 принятая в городе схема работы не претерпела кардинальных изменений. Соблюдение жестко прописанных процедур и сроков на первых порах вызывало определенные трудности, но в целом это позволило повысить эффективность размещения муниципального заказа.

Однако заказчиков (ими являются структурные подразделения мэрии) больше беспокоят не успехи, а прорехи существующей системы заказов. Во-первых, солидная экономия бюджетных денег нередко оборачивается низким качеством поставляемых товаров и услуг. Победителями торгов становятся компании, лучше других умеющие сбивать цену, и зачастую это фирмы-однодневки, не способные обеспечить надлежащее качество. Уважающие себя организации оказываются в проигрышном положении, поскольку демпинговать не готовы: заботясь о репутации, они делают акцент не столько на стоимость своих услуг, сколько на гарантию качества. В результате "скупой платит дважды": вся бюджетная экономия съедается дополнительными расходами на ремонт и обслуживание быстро ломающегося оборудования, необходимостью переделывать работу за нерадивыми строителями, судиться с поставщиками и т.д. Второй момент. Победители - фирмы-однодневки имеют обыкновение брать аванс в счет выполнения полученного заказа и благополучно исчезать с деньгами в неизвестном направлении. Либо (это уже, в-третьих) делать работу с браком, а на следующий год снова выходить на торги и снова побеждать. А страдают от этого, в основном, учреждения здравоохранения и образования.

Представители антимонопольной службы на круглом столе объясняли: всего этого можно избежать, если не увлекаться проведением торгов по упрощенной процедуре. Зачем выбирать форму запроса котировок (именно там единственный критерий оценки заявок - цена), если можно оговорить в условиях конкурса дополнительные требования к исполнению заказа и тем самым автоматически отсечь недобросовестных поставщиков и подрядчиков? А еще надо активнее судиться с бракоделами и по итогам разбирательств вносить их в "черный список", чтобы впредь не допускать к проведению торгов.

Были предложения и со стороны бизнес-сообщества. Деловые люди говорили, что расписание торгов надо готовить на год вперед и заранее доводить их до сведения предпринимателей. А то сегодня получается так: проверенные временем, надежные компании узнают о предстоящих торгах незадолго до их проведения и уже не успевают скорректировать свои текущие планы. Вроде и поучаствовать хочется, и мэрия сама приглашает, да поздно: у предприятия заключен другой контракт, а на торги выходят пресловутые "однодневки". И кончается это уже упомянутой "экономией".