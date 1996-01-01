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Инфляция на постном масле
По итогам десяти месяцев 2007 года инфляция в России достигла 9,3%. Об этом вчера сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прогнозы экспертов неутешительны: к концу года инфляция вряд ли будет меньше 11%. В октябре рост цен составил 1,6%. Это самый высокий показатель с октября 2000 года, когда инфляция достигла 2,1%, а в целом за год - 20,2%.
При этом цены на некоторые товары в октябре заметно подскочили: подсолнечное масло подорожало на 26,3%, сливочное - на 12,7%, молоко и молочная продукция - на 9,6%. Октябрьская инфляция не стала сюрпризом для аналитиков. "Мы прогнозировали ровно 1,6%", - говорит старший экономист Deutche UFG Ярослав ЛИСОВОЛИК. Весьма пессимистично оценивают эксперты и темпы инфляции в ноябре-декабре. Трехлетний бюджет предусматривает ускоренную индексацию тарифов в 2008 году.
Эксперт также уверен, что разговоры о добровольно-принудительной заморозке цен на социально значимые товары насторожили ритейлеров и они решили заранее подготовиться к подобным просьбам правительства, переписав ценники. По итогам года рост цен будет не менее 11%, что хуже показателя 2005 года - 10,7%.
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