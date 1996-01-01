Налоговых агентов по НДФЛ поставили на счетчик

Если фирма вовремя не удержала и не уплатила в бюджет НДФЛ, то ей придется уплатить пени за счет ее собственных денежных средств и имущества. Такой вывод следует из постановления ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2007 г. № А56-40864/2006. Как пояснили судьи, пени по природе своей носят компенсационный характер и являются способом обеспечения своевременной уплаты налога, а значит, их следует взыскивать с того субъекта налоговых отношений, за которым закреплена соответствующая обязанность. Согласно же статье 226 Налогового кодекса, заметили арбитры, перечислять НДФЛ в бюджет должны именно налоговые агенты.