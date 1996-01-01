Налоговики взяли "под колпак" зарубежные счета

Отныне предприниматели обязаны уведомлять налоговые инспекции о любых изменениях реквизитов счетов, которые открыты ими в банках, расположенных за пределами России. Соответствующий закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" подписал на днях президент страны Владимир ПУТИН. Напомним, что до недавнего времени бизнесмены должны были предоставлять сотрудникам налоговой службы информацию лишь об открытии и закрытии вкладов в зарубежных кредитных организациях. Теперь же контроль за движением средств компаний еще более ужесточен.