Регистрация юрлиц будет ужесточена

Минфин России и МЭРТ согласовали поправки в законодательство, ужесточающие правила регистрации юрлиц. По замыслу разработчиков принятие поправок поможет частично решить проблему массового создания фирм-однодневок, а также рейдерства. По словам и.о. руководителя департамента корпоративного управления МЭРТа Д. СКРИПИЧНИКОВА, требования к процессу регистрации для предпринимателей заметно повышаются. А срок давности привлечения к административной ответственности нарушителей регистрационного законодательства увеличивается с двух месяцев до года.