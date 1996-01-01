Налоговиков "раскрутили" на банковскую гарантию

Фирма, выигравшая у налоговиков судебный процесс, может истребовать у проигравшей стороны компенсацию значительной части своих судебных расходов. Так, ФАС Северо-Западного округа своим постановлением от 27 августа 2007 г. по делу № А66-2555/2006 обязал инспекцию возместить фирме 110 тыс. руб., затраченные ею на банковскую гарантию (встречное обеспечение иска). Такое справедливое решение в январе 2006 г. вынесла еще первая инстанция - арбитражный суд Тверской области, куда местная компания обратилась с жалобой на ИФНС, несправедливо доначислившую ей налоги. А чтобы деньги, по обыкновению, не были списаны до окончания разбирательства, компания заручилась банковской гарантией.