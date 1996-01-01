Подоходный налог обещают не трогать еще четыре года

Спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ считает, что ставка подоходного налога останется неизменной до 2011 года, сообщает "Финмаркет.Ru".

"Мы обещали сохранить ставку подоходного налога неизменной в течение 10 лет, а в 2011 году будем думать", - заявил Борис Грызлов, отметив, что оппозиция неоднократно пыталась законодательно решить вопрос о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, однако парламентское большинство блокировало эти попытки. Напомним, что на данный момент базовая ставка подоходного налога составляет 13 процентов.