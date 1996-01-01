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Зарплаты в конвертах в России меньше не стали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Статистика, приведенная заместителем главы ФНС Татьяной ШЕВЦОВОЙ, говорит о росте с 2004 года доли "серых" зарплат в России, которую ФНС лишь стабилизировала на уровне 26,9% от общероссийского фонда оплаты труда в 2007 году.

Как сообщает "Коммерсант", легализация налоговой базы по ЕСН и налогу на прибыль стала главной темой проведенной в Санкт-Петербурге выездной коллегии ФНС. Доложившая об итогах работы службы в январе-сентябре 2007 года замглавы ФНС Татьяна Шевцова заявила, что "активная работа налоговых органов наряду с выработкой новых методов работы позволила в 2006 году стабилизировать долю скрытой оплаты труда на уровне 2005 года - в 26,9%".

По приведенным замглавы ФНС данным Росстата, доля скрытой оплаты труда росла вплоть до 2006 года. В 2004 году она составляла 25,4%, в 2005 году выросла до 26,9% и благодаря усилиям налоговиков в 2006 году заморожена на том же уровне.

Таким образом, Татьяна Шевцова фактически признала, что, вопреки заявлениям правительственных чиновников, изменения налогового законодательства последних лет создали условия не для сокращения, а для роста доли "конвертных" выплат и что эту тенденцию удается сдерживать лишь путем административного давления на налогоплательщиков. Только в 2006 году "на беседу" в комиссии, созданные при каждом региональном управлении ФНС, были вызваны 520 тыс. руководителей компаний, выплачивавших зарплату ниже регионального прожиточного минимума.

В 2007 году, сообщила Татьяна Шевцова, "в зоне риска оказались 400 тыс. налогоплательщиков, выплачивающих зарплату ниже среднего уровня по отрасли". Это - 17% компаний, представляющих налоговую отчетность ФНС. Замороженный уровень скрытой зарплаты свидетельствует, что вся масштабная работа комиссий в 2006 году существенного эффекта не принесла. В ФНС утверждают, что ситуация несколько изменилась в 2007 году. Подтверждают налоговики этот тезис ростом поступлений ЕСН и страховых взносов, исчисляемых с фонда оплаты труда. За девять месяцев 2007 года этих платежей собрано на 259 млрд руб. больше, чем за такой же период 2006 года (прирост составил 27,6%). По оценке ФНС, из этой суммы за счет легализации было собрано 48 млрд руб., остальное - за счет других факторов, главный из которых - рост доходов населения. Впрочем, вычисленный объем легализации в 48 млрд руб. за три квартала составляет 18% от прироста поступлений ЕСН и взносов во внебюджетные фонды и всего лишь 4% от их общей суммы сбора за девять месяцев 2007 года (1,2 трлн руб.). "Данная сумма является не итогом непосредственно контрольной работы, а результатом качественного анализа и аргументированного диалога с налогоплательщиками", - осторожно уточнила позиции ФНС госпожа Шевцова. По мнению экспертов, налоговики даже несколько преувеличивают свои заслуги в происходящем обелении зарплат.

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