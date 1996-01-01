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Без бумажки ты... должник

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как правило, это недочеты в работе со стороны районных налоговых инспекций. Трудно в чем-то обвинять работников почты, поскольку мы с вами регулярно получаем квитанции за услуги ЖКХ, "Дальэнерго" и "Дальсвязи". Их потеря - редкий случай.

Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России", рассказывает, что по налоговым уведомлениям за 9 месяцев 2007 г. Почта России доставила заказных писем от ИФНС по районам и городам Приморья в количестве 283 673 штуки.

Однако все мыслимые и немыслимые сроки прошли, а писем из налоговой все не видно. Напомним нашим читателям, что транспортный налог сейчас уплачивается единовременно и авансовый платеж отменен законом Приморского края № 337-КЗ.

В идеале процедура получения вестей из налоговой инспекции владельцами транспорта - физическими лицами такова: не позднее 1 февраля автолюбителю должно было прийти уведомление на уплату транспортного налога, где указано, что не позднее 1 марта сумма должна поступить в бюджет от налогоплательщика. В течение 3 месяцев не уплатившему налог пришлют требование, а затем уж приглашение в суд.

С налогом на имущество физических лиц немного другая история. Здесь сохраняется прежняя авансовая природа. Платежные извещения об уплате налога должны вручаться плательщикам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 августа. Уплата налога производится владельцами равными долями в два срока - не позднее 15 сентября и 15 ноября.

Кроме того, надо учесть, что тех, кто своевременно не был привлечен к уплате налога (в данном случае мы имеем в виду злостных неплательщиков), могут обязать заплатить пени, штрафы и сам налог не более чем за три предыдущих года. Аналогично налоговая поступит и с перерасчетом неправильно произведенных налоговых платежей и санкций.

Уплата земельного налога производится собственниками имущества равными долями в два срока - не позднее 15 сентября и 15 ноября. Именно в этот период надо ждать вестей из налоговой инспекции.

На деле такие уведомления приходят не всегда, иной раз спустя год с исправно подсчитанными пенями и штрафами за несколько лет. Подчас приносят уведомления по уплате налога за автотранспорт или квартиру, которая уже находится в собственности других граждан. Но это уже вопрос взаимодействия налоговой и регистрационной службы. Этих доначислений бояться не надо, если вы не получали уведомлений и требований об уплате налога. Суммы выплат должны вам пересчитать и взять ровно то, что причиталось без штрафных санкций.

Подтверждением получения налогового уведомления может быть лишь ваша роспись. Если же таковой не было, то с юридической точки зрения намеренное невыполнение обязанностей налогоплательщика доказать не возможно. Это подтвердит любой суд. Конечно, лучше всего не доводить дело до судебных разбирательств, а самостоятельно появиться в налоговой инспекции и получить такое уведомление на руки. Что называется, заплатить и ... жить спокойно.

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