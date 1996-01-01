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Работодатели по-прежнему предпочитают опытных работников
Молодежь на рынке труда города Владивостока - категория многочисленная. Ежегодно количество молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет составляет более одной трети от общего количества обращающихся в Центр занятости г.Владивостока. Основная проблема при их трудоустройстве - отсутствие опыта работы.
Для решения этой проблемы в Центре занятости населения г.Владивостока разработана программа стажировок, которая помогает молодым специалистам адаптироваться на рынке труда.
По словам специалистов Центра занятости, участниками этой программы являются безработные граждане с профессиональной теоретической подготовкой, не имеющие стажа работы по полученной профессии, либо имеющие длительный перерыв в работе по специальности. Стажировка позволяет оценить и позиционировать качество рабочего места со стороны гражданина, квалификацию, профессиональную перспективность со стороны работодателя.
Срок стажировки может варьироваться от 1 до 6 месяцев. После окончания стажировки руководитель принимает решение о приеме на постоянную работу.
При приеме на стажировку предприятие оформляет стажера приказом. Помимо заработной платы во время стажировки, производится выплата стипендии в размере пособия по безработице, из средств Федерального бюджета, соответственно с учетом этих выплат работодатель имеет возможность экономить фонд заработной платы на своем предприятии.
Стажировка безработных граждан может проводиться в организации в порядке индивидуальной подготовки у специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию (руководитель стажировки), в виде производственной практики в целях приобретения практического опыта для овладения какой-либо специальностью, а также в форме испытательного срока с зачислением в штат организации.
Социальными партнерами Службы занятости в реализации этого направления деятельности выступали такие предприятия и организации Владивостока, как: ТД "Авега", ТГЭУ, НОУ ДО МУЦ "Панда-Шарм", Комбинат студенческого питания ДВГУ, школа флор-дизайна "Норита", "Баунти-Бьютифул", турагентство "Ольга" и т.д.
Безработные граждане приобрели опыт по 28 специальностям, а многие нашли место работы. "Например, безработный гражданин по направлению Центра занятости обучался по специальности продавец-флорист и нашел организацию, которая согласилась оформить стажировку на время испытательного срока. Во время прохождения стажировки гражданин показал себя с положительной стороны. После окончания срока стажировки ему предложили постоянное место работы в этой организации, - приводят примеры в Центре занятости населения. - Или молодой специалист, получивший диплом бухгалтера, оформил стажировку на 6 месяцев на должность бухгалтера-фактуровщика. Хорошая практика на предприятии дала возможность устроиться на работу с более высокой зарплатой и перспективой карьерного роста".
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