Рабсила с заграничной пропиской

Потребность в иностранной рабочей силе в Приморском крае растет стремительно. На следующий год в край планируется привлечь 29 тыс. иностранных рабочих. Квота пока не утверждена Правительством РФ, однако уже тот факт, что по сравнению с этим годом заявка увеличилась больше чем в 4 раза, говорит о том, что в крае идет рост производства, объемы которого местное население осилить не в состоянии.

Кто нам нужен?

"Основная тенденция в отношении иностранной рабочей силы - это постоянное увеличение потребности, которое мы наблюдаем каждый год", - отмечает и.о. начальника Управления государственной службы занятости населения Приморского края Наталья БАЛАКИРЕВА. По-прежнему больше всего приглашают иностранцев в традиционно бедные на собственную рабочую силу отрасли.

"В основном в иностранной рабочей силе нуждаются строительство и сельское хозяйство, - говорит начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления федеральной миграционной службы по Приморскому краю Таисия РОЖАНСКАЯ. - Раньше еще к этому списку добавляли торговлю, но сейчас 122-ФЗ ограничил присутствие иностранных граждан в розничной торговле. Работодатели приглашают тех, кого нет на региональном рынке труда. У нас никогда не было в достаточном количестве строителей, поэтому строительные специальности всегда в дефиците. Некому сегодня работать и в сельском хозяйстве - российские работники не спешат занимать вакантные места в этом секторе, поэтому для сельхозработ приглашают иностранцев".

Однако острую нехватку кадров сегодня демонстрируют и другие отрасли. И даже на те вакансии, которые традиционно занимали российские граждане, уже в следующем году работодатели в связи с расширением производства готовы принять иностранцев. Например, рыбоперерабатывающий завод "ТУРНИФ" примет китайских работников, а Зарубинская база флота намерена пригласить на свои перерабатывающие мощности северокорейцев.

Много сегодня в службе занятости населения заявок и на специалистов с высшим образованием (инженеров, врачей и т.д.) - именно они составляют основную категорию дефицитных специалистов. Но приглашать на эти должности иностранцев работодатели не торопятся. По словам одной предпринимательницы, которая хотела пригласить в свою клинику китайских врачей, процедура привлечения таких специалистов очень сложная. В первую очередь потому, что они обязаны подтвердить свой диплом в России, иначе они не имеют права оказывать медицинские услуги. Процедура подтверждения довольно сложная и длительная, поэтому от этой идеи предпринимательница отказалась. Что касается государственных учреждений здравоохранения, то, по словам Натальи Балакиревой, в Приморье есть опыт привлечения врачей из стран ближнего зарубежья - их дипломы, как правило, не нужно подтверждать на территории России. Однако до массовой тенденции дело пока не дошло.

Вы чьих будете?

Что касается стран, то в лидерах по-прежнему Китай - на его долю приходится 75% от общего количества иностранной рабочей силы. На втором месте стоит Северная Корея, поскольку приближена географически. Вьетнамцы были заняты в основном в розничной торговле, поэтому после вступления в силу закона, ограничивающего присутствие иностранцев на рынках, их количество резко сократилось. Кстати, именно к китайцам и корейцам у миграционной службы меньше всего нареканий. Они, как правило, приезжают под конкретного работодателя, имеют определенную квалификацию и исправно трудятся на приморской земле.

Что касается рабочих из СНГ, то к ним отношение особое. "Я считаю, что в край должны приглашаться люди, которые имеют определенную квалификацию, профессиональную подготовку, - говорит Таисия Рожанская. - А граждане ближнего зарубежья, в основном, могут быть трудоустроены как разнорабочие, ведь квалифицированных работников среди них очень мало. Поэтому их и ставят на уборку улиц - ничего другого они делать не умеют. Но нам-то в край нужны специалисты, которые будут поднимать определенные отрасли экономики. А таковых среди них нет. Поэтому и показатель их трудоустройства после получения рабочей карточки - 28-30% (это те, кто прислал в миграционную службу уведомление о том, что устроился на работу). А все остальные - в свободном плавании: где они работают, у кого - неизвестно. А это уход от налогов, повышенная преступность и т.д.".

О повышенной преступности, кстати, говорят и в Иностранном отделе при УВД Приморского края. И в лидерах - выходцы из бывших союзных республик. Кроме этого, сейчас остро стоит вопрос о медицинском освидетельствовании этих граждан. По словам Таисии Рожанской, очень часто они являются носителями инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

Заявки - по отраслям

Уже в следующем году ситуация должна измениться. Дело в том, что при приеме заявок на 2008 г. была использована новая схема расчета потребности в иностранной рабочей силе. Ее особенность заключается в том, что отныне квоту предполагается устанавливать не в целом по Приморскому краю, а по отраслям.

"Квота на 2008 г. формировалась не по общему количеству необходимой рабочей силы, а по отраслям, - рассказывает Наталья Балакирева. - Затем каждая территория должна была защитить свою квоту на федеральном уровне. И хотя форма подачи заявок для работодателей усложнилась, это нововведение позволило сформировать квоту исходя из реальных потребностей в иностранной рабочей силе в каждой из отраслей. Это очень правильно. Потому что в этом году мы столкнулись с такой ситуацией, когда из стран Ближнего зарубежья к нам хлынул поток низкоквалифицированной рабочей силы. Они приезжают сюда, получают разрешение на работу, а устроиться здесь не могут - разнорабочие мало кому нужны. А новый порядок привлечения позволит упорядочить ввоз специалистов по отраслям и сферам деятельности".

Правда, бывают случаи, когда работодателю отказывают в привлечении иностранцев. Основная причина отказа - возможность закрыть вакансию российским гражданином. Причем в этом вопросе у службы занятости сегодня появилось больше возможностей. По словам Натальи Балакиревой, уже создан общероссийский банк данных, в котором собраны все ищущие работу люди, в том числе и те, кто готов переехать в другой регион, включая и Приморье. Если есть возможность перевезти российского специалиста из другого региона, то именно это и делают.

Но даже эти меры пока не позволяют закрыть все имеющиеся вакансии российскими гражданами. Поэтому администрацией Приморского края одобрена квота на 29 тыс. иностранных работников (в этом году она составляла 7 тыс. человек). Правительством РФ она еще окончательно не утверждена, хотя обычно квота на иностранную рабочую силу утверждается в июне-июле. В этом году задержку связывают как с новой формой подачи заявок, так и со сменой Правительства РФ. Однако, как говорят в информированных источниках, она должна быть утверждена в полном объеме. И очень бы хотелось, чтобы количество иностранных рабочих, которое увеличено в несколько раз, перешло, наконец, в качество. И иностранные рабочие, обладающие определенной квалификацией, восполнили дефицит на рынке труда, который обострился в связи с разворачивающимся строительством объектов к саммиту АТЭС.