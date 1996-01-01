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Не всегда стоит сразу копать
За рубежом в последние годы растут ассигнования геохимических методов исследования при проведении геологических работ. В России же этот метод не наделен столь широким вниманием. Досадно, ведь мы, как и во многих областях жизни, когда-то были здесь на передовых позициях. Именно наша страна еще в советские времена продвинулась в разработке этих методов далее других. Но времена перестройки затормозили исследования и в итоге привели к кадровому голоду.
Небольшие коллективы держатся на энтузиазме отдельных личностей, таких как директор многопрофильной инновационной фирмы "Экоцентр" Анатолий БУРАГО и главный специалист компании Сергей ШЛЫКОВ, рассказавшие ДДГ "ЗР" о состоянии геохимических методов исследования на Дальнем Востоке.
- Давайте познакомим читателей с некоторыми понятиями. Что такое геохимия и каковы области ее применения, а также как образовался "Экоцентр"?
Шлыков С.: Геохимия - наука о концентрации и рассеянии химических элементов в природе. С помощью разработанных на ее основе методов можно вести поиски месторождений. Особая роль этим методам отводится на начальном этапе поисков, потому и основным заказчиком таких работ является государство в лице Министерства природных ресурсов. Наше предприятие стало своего рода преемником центральной геохимической партии, созданной еще в 1968 г. при объединении "Приморгеология". Она занималась разработкой геохимических методов оценки и прогнозирования месторождений. Ее коллектив тогда составлял более 100 человек, и в год, если оценивать в действующих ценах, он осваивал до $500 тыс. В те годы в Приморье была создана своя геохимическая школа. Позднее, в годы перестройки, когда геология стала рушиться, коллектив лаборатории создал многопрофильную фирму "Экоцентр" и продолжил работы уже как отдельное предприятие, таким образом сохранив и службу, и бесценные результаты многолетних исследований.
- Каково в целом состояние геохимической службы в стране?
Бураго А.: Я бы сказал - удручающее, как, впрочем, и всей геологической службы, частью которой мы являемся. Главной проблемой сегодняшнего дня является отсутствие специалистов. С начала перестройки мы потеряли большую часть кадров, восполнить которые в ближайшие годы не представляется возможным. Достаточно сказать, что наша служба с начала 90-х потеряла до 90% персонала. И все же в Приморье, в отличие от многих регионов России, геохимическая служба сохранилась, и это уже хорошо. Мы обслуживаем не только Приморский край, но и соседние регионы. Наши исследования ориентированы на рудные полезные ископаемые. В частности, последние направлены на поиски вольфрама, золота, меди в южных районах Хабаровского края и в Приморье.
- Анатолий Иванович, о вас говорят как о создателе теории геохимической зональности. В чем ее суть и что это даст в будущем?
- Я исследовал 50 элементов таблицы Менделеева и показал, что каждый из них в земной толще занимает свое место. Т. е. химические элементы всегда располагаются так же, как мы наблюдали на всех исследуемых нами месторождениях. И эти совпадения характеризуются нулевым числом вероятности, из чего я сделал вывод, что создана модель.
- На взгляд дилетанта, означает ли это, что, имея в одном месте доказанное месторождение какого-то элемента, можно ожидать, что рядом выше или ниже будет располагаться другое?
- Не совсем. Другой элемент будет присутствовать, но не обязательно в концентрации месторождения. Для создания месторождения необходимы определенные условия, которые будут способствовать накоплению того или иного элемента. Чем дольше были нужные температуры и давление в данном месте земной коры, тем, естественно, больше будет накоплений. Мы научились по результатам замеров в минералах газовых включений определять геохимические барьеры, где могли происходить отложения, тем самым прогнозируя наличие месторождений.
- Интерес вызывает прикладная часть вашего метода, прогноз. Можно ли на примере показать его работу?
- Классическим примером успешности геохимического метода прогнозирования является открытие еще в советские времена российскими, кстати, специалистами месторождения в Швеции. Тогда наша геохимическая школа считалась одной из самых сильных в мире. Свинцово-цинковое месторождение Кропенберг в Швеции примерно в 70-х годах было выработано и встал вопрос о его закрытии. Наши геохимики проанализировали керн из старых скважин, и нашли рядом с отработанным месторождением новое рудное тело. Добыча на нем ведется до сих пор. Это, кстати и пример грамотной работы добывающих предприятий по приросту запасов, позволяющий с меньшими затратами отслеживать разработку рудного тела и поддерживать запасы.
Мы можем прогнозировать не менее успешно, применяя уже более современные математические методы. В настоящее время завершаются работы над комплексом математических программ, которые помогут искать скрытые месторождения по замерам не только бурового материала, но и поверхностных отложений. Мы сможем определять и степень эродированности, т. е. разрушения и сноса, горных пород, а отсюда прогнозировать глубину залегания необходимого элемента. Это существенно повысит прикладное значение этого метода.
- Вы согласны с тем, что в Приморье мало золота не потому, что его нет, а потому, что его не искали?
- Мы единственная, пожалуй, организация во всей России, которая успела провести еще в период СССР многоцелевое геохимическое картирование территории Приморского края. Примерно треть всех выявленных таким образом геохимических аномалий приходится на золото. И большинство из них до сих пор плохо изучены. К сожалению, в Минприроды, которое финансирует поисковые работы в России, до сих пор бытует мнение, что Приморье не перспективно на золото, поэтому деньги на него не выделяют.
- Каких открытий нам стоит ожидать, исходя из геохимического картирования Приморского края?
- Не исключены находки месторождений золота, платиноидов, редкоземельных элементов. Все они изучены достаточно плохо, так что перспективы у нас есть.
- А что касается расширения ресурсной базы уже известных месторождений?
- Вероятны находки традиционных руд - олова, полиметаллов, в частности серебра, вольфрамовых орудинений.
- Сегодня распространено явление смены собственников в добывающих компаниях. Часто ли инвесторы обращаются к вам за советом, стоит ли на том или ином участке недр ожидать чего-то большего?
- Нет не часто, а зря, тем более, когда инвестор идет на малоизученный участок, как часто это бывает сегодня. Я бы посоветовал начинать исследования с применения геохимических методов, как более дешевых, но в то же время наиболее информативных методов поиска. При минимуме затрат можно получить максимум информации о том, чем ты на самом деле владеешь. В этом отношении стоит последовать примеру "Покровского рудника".
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