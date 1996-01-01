"Радиоприбор" хочет уставной капитал в 4 раза больше

Совет директоров ОАО "Радиоприбор" утвердил решение о допвыпуске акций объемом 124 011 988 руб. "Радиоприбор" планирует разместить по закрытой подписке 124 011 988 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акции предполагается разместить по номиналу среди акционеров завода. После проведения эмиссии уставный капитал "Радиоприбора" вырастет в 4 раза, до 155 014 985 млн руб.