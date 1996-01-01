Суд отказал "РГС-Дальний Восток" в кассации по спору с "Сан Марин Лайнз"

Страховая компания "Росгосстрах-Дальний Восток" не смогла добиться отмены постановления апелляционной коллегии Приморского арбитражного суда по делу о гибели теплохода "Мартиника". Окружной суд отказал заявителю в удовлетворении кассационной жалобы, подтвердив тем самым законность принятых ранее мер.

Согласно постановлению, с ООО "РГС - ДВ" было взыскано $653 200 страхового возмещения в пользу панамской судоходной компании "Сан Марин Лайнз С.А.". Правда, реальной выплаты не состоялось, поскольку ответчик обжаловал вердикт. С точки зрения "Росгосстраха", суд неправомерно посчитал гибель "Мартиники" страховым случаем.

Напомним, что ведомый российским экипажем т/х "Мартиника" затонул в нейтральных водах Мексиканского залива 28 сентября 2003 г. во время следования с грузом металлолома. Все моряки были спасены. Официально установлено, что судно погибло из-за ненадлежащего ремонта во время последнего докования и неверных действий экипажа при обнаружении негерметичности балластных танков. Однако, по другой версии, сухогруз потерял плавучесть вследствие коррозийного износа, что страховым случаем не является. Именно поэтому ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" отказало клиенту в возмещении понесенных убытков. Первоначально суд посчитал действия страховщика правомерными, но впоследствии решение было пересмотрено в пользу истца.

В кассационной жалобе компания просила отменить постановление апелляционной коллегии Приморского арбитражного суда, оставив в силе решение суда первой инстанции.