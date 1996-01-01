Акционеры РАО поддержали реорганизацию

РАО "ЕЭС России", видимо, не избежать существенных трат на оплату акций, которые могут предъявить держатели ценных бумаг, проголосовавшие против реорганизации энергохолдинга или не принявшие участия в голосовании.

Как следует из официальных итогов собрания акционеров, таковых в общей сложности может оказаться 25%. Инвесторы отреагировали на эту новость негативно, и в итоге бумаги РАО "ЕЭС" сразу подешевели на 2%. Впрочем, глава холдинга Анатолий ЧУБАЙС не теряет оптимизма, полагая, что объем выкупа будет небольшим. Но к тратам размером $102 млрд РАО "ЕЭС" готово, пишет РБК daily.

Менеджмент РАО "ЕЭС" достиг поставленной цели и набрал необходимое количество голосов среди акционеров, которые проголосовали за реорганизацию энергохолдинга на внеочередном собрании акционеров 26 октября.

Согласно официальному документу, в собрании приняло участие 77,46% от общего числа владельцев ценных бумаг РАО "ЕЭС". Из них за реорганизацию проголосовало более 95,43% акционеров, 3,3% - против, 0,2% воздержались.

В результате акционеры, одобрившие реорганизацию, получат доли во всех "дочках" энергохолдинга, а государство обеспечит себе контроль в Федеральной сетевой компании (ФСК) и ГидроОГК, утвержденный законодательством. Так, после 1 июля будущего года доля государства в ФСК составит 76%, в ГидроОГК - 59,9%.

Теперь энергохолдингу предстоит выдержать другое испытание: акционеры, проголосовавшие против, и те, кто не принял участия в собрании, могут предъявить свои акции к выкупу. А таких набирается 25%. Согласно закону "Об АО", предельный объем акций, которые РАО "ЕЭС" может потратить на выкуп, составляет не более 10% стоимости чистых активов. Как сказал глава энергохолдинга Анатолий Чубайс, это составляет около 102 млрд руб.

Как отмечают аналитики ИГ "Атон", РАО "ЕЭС" может приобрести лишь 8% от общего объема акций в обращении. Поэтому если все 25% акционеров предъявят свои акции к погашению, то холдинг сможет удовлетворить лишь 32% заявок. В этом случае РАО "ЕЭС" удовлетворит заявки на пропорциональной основе, а акционеры смогут продать оставшиеся у них акции на открытом рынке или держать их до завершения процесса реорганизации.

"У нас есть абсолютная готовность к тому, чтобы выкупить акции в этом объеме, если акционеры этого захотят", - заявил вчера на инвестиционной конференции в Москве Анатолий Чубайс. Как известно, цена выкупа была утверждена советом директоров энергохолдинга с учетом заключения независимого оценщика в размере 32,15 руб. за одну обыкновенную и 29,44 руб. за одну привилегированную акцию. Однако в последнее время бумаги торговались несколько ниже этих ориентиров. А вчера они подешевели на ММВБ еще на 2,32%, закрывшись на отметке 29,9 руб. за одну обыкновенную акцию.