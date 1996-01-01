"Тернейлес" делает ставку на переработку

В этом году объем заготовки круглого леса по группе предприятий ОАО "Тернейлес" вырос на 22 тыс. кубов - на 3%. Освоением Самаргинского лесного бассейна, крпунейшего проекта "Тернейлеса", занимается ЛЗП "Самаргинский". На месте бывшего пос. Адими на берегу Татарского пролива в устье реки Желтой выстроен поселок лесорубов и вахтовиков.

Деятельность ЛЗП началась с 2004 г. И не с тайги, а морского побережья. Были построены ковш для малого флота, причальный пирс площадью 30 м с бетонной площадкой для переработки грузов, отгрузки леса и оборудована сортировочная площадка. Дорожным строительством занялся коллектив механизаторов дорожного участка в составе 50 человек во главе с Андреем ШВАЙГЕРТОМ. К октябрю 2005 г. было построено 85 км дороги, сегодня готовы уже 110 км автомагистрали. 4 ноября 2004 г. был отгружен первый теплоход с древесиной. Сегодня в составе ЛЗП "Самаргинский" - 475 человек. В этом году в поселке лесозаготовителей в Адими, где проживает до 200 человек, должно быть сдано общежитие на 155 мест со столовой на 55 мест, прачечной, медпунктом. Кроме того, выстроены поселки для лесозаготовителей ЛЗУ и для дорожников ДСО. Поселок дорожников - передвижной, его переносят все дальше по линии строительства автомагистрали.

В первый год работы лесозаготовительного участка был выполнен план по заготовке всего 60 тыс. кубов древесины. Сегодня он вырос до 290 тыс. кубов в год, 30 тыс. кубов в месяц. В 2008 г. самаргинские лесорубы должны преодолеть планку в 400 тыс. кубометров леса - это очень солидный объем, который под силу лишь крупному предприятию. ЛЗУ располагает мощной современной техникой - "харвестерами", "форвадерами", комплексом ВПМ (два бульдозера, три погрузчика). Заготовители используют самые современные технологии добычи древесины, позволяющие вести рубки в щадящем режиме.

В рамках соглашения, заключенного между ОАО "Тернейлес" и жителями с. Агзу, построена дорога длиной 20 км до п. Агзу, что позволит своевременно доставлять в поселок продукты, топливо, дрова, товары повседневного спроса. Фактически ЛЗП "Самаргинский" - крупнейший лесопромышленный комплекс в крае, созданный "Тернейлесом" за три года.