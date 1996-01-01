Достичь желаемого без конфликта

Есть такой род деятельности - взыскание дебиторской задолженности. Этот бизнес возник в России недавно. Тем интереснее понять, как он устроен изнутри и что чувствует непосредственный участник этого процесса.

Как большинство советских мальчишек, в детстве генеральный директор ООО "Дальневосточный консолидирующий центр" Владимир НЕЙЖМАК хотел стать космонавтом. Но к моменту окончания школы осознанно выбрал ТОВВМУ им. Макарова, рассудив, что море - это тоже своего рода космос. А сегодня, работая над проблемами взыскания долгов с юридических лиц, вновь сравнивает свою профессию с космосом, открывая новые, неведомые ранее грани личностных и бизнес-отношений и свойств человеческой натуры.

- Владимир Николаевич, как офицер военно-морского флота оказался в коллекторском бизнесе?

- После того как нашу часть расформировали, я расстался с карьерой военного. А решение попробовать себя в новом качестве пришло случайно. Встретил бывшего сослуживца, который предложил заняться новым, очень перспективным направлением. Правда, сначала мне это показалось чем-то несерьезным, примитивным и... непочетным. Однако, проанализировав зарубежный опыт, почерпнутый из Интернета, убедился в том, что этот бизнес не только интересен, но и востребован: рынок долгов растет, и спрос на услуги по их взысканию - законными методами! - соответственно, тоже. Подкупило и то, что учредители у компании оказались очень серьезные. Один из них - также бывший сослуживец - поручился за меня, и мое "плавание" в новом качестве началось.

Не скрою, переход был довольно болезненным, поскольку военная и гражданская служба отличаются кардинально. Но, после того как прошел обучение в Москве, стал более уверен в себе, взялся за дело с удвоенной энергией, и первые результаты не заставили ждать.

- Молодая компания, новый рынок... Сложно было заслужить доверие клиентов?

- Первые заказы поступили от учредителей, столкнувшихся с проблемой дебиторской задолженности. Исполнение этих заказов, а особенно, после того как нам удалось взыскать долг с одного известного бизнесмена, который в принципе никому не платит по обязательствам, стало знаковым показателем наших возможностей.

- Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в вашей сфере?

- Поскольку силовые методы воздействия в нашем бизнесе категорически не приемлемы, необходимо быть юридически образованным, уметь видеть перспективы любого дела - даже кажущегося на первый взгляд бесперспективным - и обладать навыками психолога. Не менее важны коммуникабельность, высокая степень авторитарности и, конечно же, терпение: самый сложный период, как ни странно, начинается, когда дебитор уже согласился платить, подписал все документы, но не спешит этого делать.

И еще. Если материальный фактор будет играть главенствующую роль, удачи не видать. Алгоритм успеха работает, когда материальная сторона уходит на второй план. Существует парадокс намерения: если хочешь, чтобы у тебя что-то получилось, нужно стараться не стараться. Работать, но не считать деньги.

- У вас довольно жесткий бизнес. Не бывает по-человечески жалко должников?

- А мы с детьми и женщинами не воюем, и нищих не обираем. Должники, с которыми мы работаем, - не бедные люди. Сознательно создавая долги, они знали на что идут.

И потом, принцип нашей работы - предоставлять альтернативу. Это может быть путь взаимовыгодного сотрудничества, щадящий режим взыскания, временная отсрочка и т.д. Если направление, в котором работает должник, очень перспективное, можем даже инвестировать в него средства. Но, несмотря на то что подход к должнику предельно лоялен, он должен ощущать неизбежность взыскания. Еще ЛЕНИН говорил: "Главное - не строгость наказания, а его неотвратимость". И если человек это ощущает, с ним легче работать.

- А если нет?

- Тогда его приходится переубеждать. Различными законными методами.

- Можете ли отказаться от заказа?

- Да, если потенциальный клиент ждет от нас не столько возврата долга, сколько жестких - криминальных - мер наказания должника и не идет на компромисс. Во-первых, это противоречит нашему принципу работы. Во-вторых, элементарно не выгодно: те, кто возвращают долги грубыми силовыми методами, быстро теряют свою квалификацию. К тому же в нашем бизнесе враждебный настрой абсолютно недопустим.

- С какими чувствами встречаете новую заявку?

- С профессиональным любопытством. Каждый заказ - новая ступень твоего развития в профессии: нужно детально изучить рынок, найти общий язык с должником и разработать решение проблемы - обязательно оригинальное.

- А азарт присутствует?

- Он появляется на следующем этапе, когда вступаешь в психологическое противоборство с должником.

- Ваш бизнес предполагает ненормированный график работы. Как снимаете напряжение?

- Ружье на плечо - и в тайгу. Туда, где нет не то чтобы сотовой связи, а вообще никаких признаков цивилизации, лишь леса, перевалы да горные реки... Неделя - и ты словно заново родился.

- Самое приятное, что дает вам ваша работа?

- Ощущение, что ты все-таки приблизился к истине и восстановил в обществе определенный баланс. Ведь кредитор всегда зол на должника, и если его чувство умело подогревать, он способен на многое. У бизнесменов вообще обострено чувство самоуважения, и часто материальный фактор играет второстепенную роль, уступая потребности в восстановлении справедливости. Делать это можно разными способами. Мы предлагаем исключительно интеллектуальные решения. Помните, как у Владимира БЕХТЕРЕВА: "Интеллект - это умение достичь желаемого без конфликта"...И когда это у нас получается, мы с коллегами испытываем колоссальное удовлетворение от работы.