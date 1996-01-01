Мост между прошлым и будущим

Свершилось! Ввод в промышленную эксплуатацию последнего гидроагрегата венчает огромную работу, длившуюся более тридцати лет - первый отряд гидростроителей прибыл на Талаканский створ первого марта 1976 года. Это были энтузиасты, перебравшиеся сюда с Зейской ГЭС. Никто даже не предполагал, что их здесь ждет: стройка не раз оказывалась под угрозой закрытия, людям не выдавали зарплату. Но теперь все трудности позади и то, что они сделали - создали самую современную в стране гидроэлектростанцию, - можно смело назвать победой.

А какая от нее польза?

Историческое событие произошло 20 октября 2007 года. Правда, в отличие от предыдущих пусков, когда в Талакан приезжали президент, его полпред в ДВФО, губернатор области и другой чиновный люд, церемония прошло практически без высоких гостей. В машинном зале напротив шестого ГА, который, казалось, замер в ожидании, собрались люди, прямо причастные к его строительству, монтажу, пуску под промышленную нагрузку. Среди них и первые строители, и представители более поздних поколений. В руках у многих - национальные флаги России. Они под дружное "ура" мгновенно взвились вверх после того, как председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС нажал кнопку ноутбука, заставившую завертеться многотонное колесо турбины.

"Теперь станция стала крупнейшей на Дальнем Востоке, - прокомментировал Анатолий Борисович происходящее. - Остались еще серьезные работы, касающиеся замены временных рабочих колес на первом и втором агрегатах, перевода третьего на новый водовод. Все это будет завершено в течение года-полутора - не больше".

Глава энергохолдинга признался, что Талакан для него особое место. Он хорошо помнит, с чего здесь начиналось возрождение стройки, замороженной в середине 90-х годов, - задолженность по зарплате составляла 18 месяцев: 97% бартера и 3% "живых" денег. На них гендиректорам "Буреягэсстрой" Геннадию КУЗНЕЦОВУ и Бурейской ГЭС Юрию ГОРБЕНКО каким-то чудом нужно было ухитриться выдать зарплату, приобрести материалы, организовать работу.

"Я помню, как люди пытались уехать отсюда, потому что есть нечего было, но не могли оплатить контейнер, и потому оставались, - отметил он. - То, что было тогда, и то, что мы видим сейчас, - это небо и земля. Когда понимаешь, сколько людям пришлось вложить сил в это место, где зимой столбик термометра опускается до минус 50, тут-то и возникают особые чувства".

История Бурейской ГЭС, по мнению Анатолия Чубайса, абсолютно уникальна. В 1998-2000 годах она была единственной стройкой в РАО "ЕЭС России".

"И вот этот ручеек позволил сохранить кадры, технологии, - сказал он. - Сегодня у нас идет масштабное строительство - 35 тысяч Мегаватт, 130 объектов. Оно было бы невозможно в этом виде, если бы тогда ручеек пересох. И в профессиональном смысле, и в инженерном, и в человеческом Бурея стала мостом, на котором мы успели перенять эстафетную палочку у старшего поколения, развернули мощнейшую программу. Реформа энергетики, триллион рублей частных инвестиций в значительной степени вырастают из Буреи, из того, что здесь начиналось тридцать лет назад".

Энергия Бурейской ГЭС вливается в Дальневосточную энергосистему. Причем в функции станции кроме выдачи мощности и выработки электроэнергии входят принятие неравномерной нагрузки, участие в регулировании основных параметров энергосистемы, обеспечение аварийного резерва. Резко повышается надежность функционирования всей энергосистемы региона. "У гидроэнергетиков есть святое слово "резерв", резерв мощности энергосистемы для обеспечения ее надежности, - отметил председатель правления РАО "ЕЭС России". - При выходе из строя любого объекта потребитель не должен этого заметить. В этом смысле значение Бурейской ГЭС будет только возрастать".

Что касается экономической выгоды Бурейской ГЭС для Дальнего Востока, то она очевидна: одновременно с ее строительством ведется модернизация сетевого хозяйства, в частности возведены две линии 500 кВ. Дешевая энергия гидроэлектростанции дает толчок развитию промышленности, создаются предпосылки для экспорта высокотехнологичной продукции - электроэнергии - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Появляется возможность снизить тарифы на нее для населения. А с выходом станции на проектную мощность объем привозного топлива в регионе может быть снижен на 5,2 млн тонн в год, экономия при этом составит 4,7 млрд рублей.

Следует отметить, что станция, еще находясь в стадии строительства, приносит большую пользу. Естественно, особенно перепадает от нее Амурской области. В первую очередь Талакану - поселку, где есть все для комфортного проживания. Здесь построены 33 многоквартирных жилых дома, общественные центры, профилакторий, две школы, три детских сада, бассейн, которым не может похвалиться даже Благовещенск. Поскольку ГЭС расположена на территории Бурейского района, то в районном центре - Новобурейском - за счет ее средств возведены лечебное заведение, жилые дома, продолжается строительство еще ряда объектов. Только налогов в бюджет Амурской области станция ежегодно отчисляет 700 млн рублей.

- Жаль, что губернатор Амурской области Николай КОЛЕСОВ этого как будто не заметил. Иначе чем объяснить его отсутствие на пуске последнего гидроагрегата Бурейской ГЭС? - отметил председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс.

Халявы не будет

- В столице знают, что сегодня самая дешевая на Дальнем Востоке электроэнергия - в Амурской области, - отметил Анатолий Чубайс. - Стратегически гидроэнергетика - конечно, фундаментальный фактор удешевления. Но в то же время министр энергетики как-то сказал одну фразу: "Эра дешевой энергии в мире закончилась". Это абсолютная правда, которая касается всех.

Что это значит, спросили у председателя правления РАО на брифинге, состоявшемся после пуска.

- Халявы не будет, - прямо ответил он. - И для нас очень важен вопрос: куда девать электроэнергию. На Дальнем Востоке сейчас есть рост энергопотребления, в некоторых районах он достаточно высок. Например, на юге Приморья - по 4-5% годового роста, это на общероссийском уровне. Кроме того, нельзя забывать о наших интересах в Китае. Если всерьез думать о стратегии развития Дальнего Востока, то я вообще не вижу крупных идей, которые имели бы рыночную основу, кроме развития энергетики здесь. Ничего сопоставимого с этим по значимости мне просто неизвестно. Если мы сегодня строим трубопровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", собираясь экспортировать нашу нефть, то уж тем более должны думать о возобновляемой энергии.

Речь прежде всего идет о масштабном проекте экспорта электроэнергии в Китай в объеме до 60 млрд квт/час. Чтобы его реализовать, придется не только загрузить в полном объеме Бурейскую ГЭС, но и построить, по сути дела, еще две "энергетики" Дальнего Востока - по сравнению с сегодняшними мощностями, отметил Анатолий Борисович.

В прошлом году Бурейской ГЭС заинтересовалась Alcoa. Однако ее мощностей для производства, которое предполагает развернуть в регионе эта компания, недостаточно. Тем не менее ее приход вполне вероятен. К тому же на территории Дальнего Востока, по признанию председателя правления ОАО "ГидроОГК" Вячеслава СИНЮГИНА, есть несколько крупных потребителей, которые рассматривают проекты строительства своих предприятий с учетом использования ее электроэнергии. Есть несколько вопросов, которые необходимо решить для того, чтобы эти проекты развивались. Один из них - соответствующие правила рынка. На Дальнем Востоке они не позволяют заключать двусторонние договоры, существует режим тарифного регулирования, который не позволяет потребителю в другом регионе планировать свой бизнес и инвестировать крупные проекты на территории ДВФО. Вячеслав Синюгин выразил надежду, что в ближайшее время эта проблема будет устранена.

Анатолий Чубайс высказался и по поводу перспектив Нижнебурейской ГЭС:

"Мы, РАО "ЕЭС России", ГидроОГК, готовы приступить к ее строительству, - объяснил он. - Есть проект, есть инвесторы. Но я пока не вижу реакции губернатора Амурской области, хотя она находится в конкурентной ситуации. У нас десятки проектов, в том числе и в гидроэнергетике. И мы намерены выбирать условия, которые предоставят нам регионы, и выберем те, которые будут наиболее эффективными. Мы сегодня были готовы обсудить планы с руководством Амурской области, но сознательно не стали этого делать, так как не удовлетворены тем, что нам предлагают, и позицией губернатора. Так к энергетикам не относятся. Видимо, он этого не понял".