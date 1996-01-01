"Сахалинэнерго" озабочено ценой на уголь

Ценовая политика крупнейшего поставщика угля для генерирующих предприятий "Сахалинэнерго" заставляет энергокомпанию искать альтернативные источники топлива и поддерживать угледобывающие предприятия, не входящие в структуру "Сахалинугля".

"Сахалинэнерго" рассчитывает на реализацию до 2010 г. концепции развития ТЭК Сахалинской области, где предусмотрена газификация сахалинских электростанций. Разработанная на конкурсной основе учеными Института систем энергетики имени Леонида Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, концепция на днях была принята администрацией Сахалинской области и, по словам губернатора Александра ХОРОШАВИНА, станет основой энергетической безопасности региона. До марта 2008 г. должны быть разработаны предложения по ее реализации.

По мнению энергетиков, реализация этой концепции изменит текущее состояние топливного баланса энергокомпании, где доля угля занимает 100%. В последние годы более 90% поставок угля для Сахалинской ГРЭС и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 приходится на предприятия УК "Сахалинуголь". Как считают в энергокомпании, наличие одного крупного поставщика чревато для нее экономическими рисками, подобными тому, что сложился в конце прошлого года. Тогда УК "Сахалинуголь" повысила цену на уголь своих предприятий на 12-30%, что оказалось значительно выше цен, предусмотренных в тарифе "Сахалинэнерго". Длительные переговоры энергетиков с поставщиком угля, обращение в Региональную энергетическую комиссию, а затем в антимонопольное управление не принесли существенного результата. Подобная ситуация может повториться и в этом году, считают энергетики. Пытаясь повлиять на ситуацию, энергокомпания ведет политику поддержки независимых поставщиков угля. Однако, по признанию ее руководства, они пока не в состоянии составить серьезной конкуренции угольному монополисту, их доля в поставках топлива может составить пока не более 15-20%.

Рассчитывая в будущем на газификацию своих генераций, энергетики Сахалина в то же время не исключают и возможный рост цен на газ, что будет учитываться при окончательном выборе проекта газификации. Будущая потребность энергокомпании в газе может варьировать от 230 до 1000 млн куб. м в год.