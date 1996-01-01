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Запретные темы на интервью: как вести себя кандидату

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Меня пригласили на собеседование по поводу получения нового места работы в крупную фирму. Во время переговоров рекрутер стал спрашивать меня о зарплатах в той компании, где я работаю сейчас. Такая информация является закрытой, и я не имею права разглашать её. Были и другие вопросы, на которые я не должен отвечать. Насколько грамотны были действия агента? Существуют ли "запрещенные" темы при собеседовании? Каковы должны быть мои реакции, чтобы все же продолжить диалог? -Сергей К.

Комментирует Юна СКОБЛИКОВА, директор компании GREEN STREET:

Сегодня как таковых "запрещенных" тем на собеседовании не существует. Конечно, далеко не всегда соискатель, как и вы, Сергей, готов отвечать на вопросы об уровне зарплат на предыдущих местах работы. Тем не менее такие вопросы вполне логичны и закономерны. Рекрутеру важно понимать тот уровень дохода, к которому привык кандидат. Эта информация, вопреки расхожему убеждению, не является коммерческой тайной. Другое дело - этическая сторона вопроса. Однако и здесь возможен компромиссный вариант. Необязательно говорить о величине ежемесячной зарплаты, вы можете назвать свой среднегодовой уровень дохода, а специалист сопоставит его с возможностями своей компании. Если компании необходимо понимать, например, в какой обстановке живет ее сотрудник, то агент будет спрашивать об этом. Его может интересовать вроде бы не имеющая отношения к должности информация: состав семьи соискателя, распределение ролей между членами семьи, кто является основным "кормильцем" и т.п.

Если вам кажется, что заданный вопрос недопустим по законам деловой этики и вы затрудняетесь с ответом на него, то постарайтесь вежливо уточнить, что хочет узнать интервьюер, и все же найти ответ, который не скомпрометирует вас. Например, вас спрашивают, какую пользу вы принесли своей предыдущей компании. Для сотрудника кадрового агентства лучше, если кандидат будет говорить на языке цифр. В этой ситуации как раз и может возникнуть опасность "сболтнуть лишнее". Чтобы этого избежать, не обязательно говорить о рублевом приращении, можно оперировать долями, процентами, тоннами и т.п. С одной стороны, это не трудно проверить, с другой - вы не называете конкретных показателей выручки, прибыли или себестоимости продукции.

В любом случае, если вам не нравится то, как проходит интервью, или то, какие и как задаются вопросы, вы всегда вправе отказаться от его продолжения. Может быть, это "не ваша" компания и не стоит пробовать себя в ней. Чем бы ни закончилось интервью, любое собеседование - это замечательный тренинг личностного роста, когда вы можете оценить себя и свои возможности.

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