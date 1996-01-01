Архитекторы будущего

Стремительные изменения, происходящие в жизни региона, требуют перемен в работе коммерческих предприятий. Темпы развития диктуют изменения в выборе стратегических целей бизнеса и управленческих технологий. Именно поэтому сегодня регион активно осваивает инфраструктурный бизнес, который призван дать толчок развитию компаний.

В числе первых игроков федерального масштаба сферы business to business во Владивосток пришла компания "ИНТАЛЕВ", специализирующаяся на предоставлении широкого спектра консалтинговых услуг в сфере управления предприятием и в области управления проектами.

Об основных тенденциях развития консалтинга и причинах прихода на Дальний Восток в эксклюзивном интервью ДДГ "ЗР" рассказал директор по информационным проектам "ИНТАЛЕВ", один из учредителей компании Алексей ФЕДОСЕЕВ, который на днях провел во Владивостоке мастер-класс для финансовых директоров.

- Алексей Викторович, про вашу компанию рассказывают легенды. Будто бы вы начали свой бизнес еще будучи школьником, перепробовали много разных направлений, остановились на консалтинге. Причем за короткий срок смогли не только раскрутиться, но и даже стать одними из лидеров рынка, попав, по данным рейтингов "Эксперт РА" и "Коммерсантъ-Деньги", в число крупнейших консалтинговых компаний России. Это действительно так?

- Я занялся бизнесом лет в четырнадцать, потому что мне хотелось быть самостоятельным. Конечно, сначала был мелкий бизнес, купи-продай, мороженое, газеты и т. д. Как еще мог зарабатывать школьник, да еще в 1991 г.? "ИНТАЛЕВ" мы организовали с моим коллегой Евгением ДОБРОВОЛЬСКИМ около семи лет назад. Поначалу это был не бизнес - просто сфера деятельности, которую выбрали отчасти спонтанно, отчасти из интереса. Может, если бы мы знали, что нам предстоит, компании и не было бы вовсе. А предстояли нам безденежье, тяжелая работа, а самое главное - мы должны были пробить вокруг себя стену неизвестности. Мы были молодыми, нас никто не знал, работали мы в принципиально новой области. Такие слова, как консалтинг, автоматизация, внедрение систем управления, лет шесть назад были многим просто непонятны. Почти все играло против нас. За нас было только наше упорство.

- Упорства, видимо, действительно было немало - ведь сегодня вы консультируете многие крупные компании. По вашему мнению, какие проблемы наиболее актуальны для российского бизнеса в настоящее время?

- В условиях интенсивного развития бизнеса у современных руководителей все чаще возникает вопрос: как построить эффективную систему управления предприятием. Россия готовится вступить в ВТО, и сразу после этого целый ряд отраслей столкнется с жесткой конкуренцией. Поэтому многие компании понимают, что если они не подтянут уровень менеджмента, то будут полностью задавлены иностранными игроками. Соответственно те, кто думает о своем будущем стратегически и смотрит немного вперед, сегодня всерьез задумались над уровнем менеджмента.

Другая крупная проблема современного российского бизнеса - это поиск инвестиций. И чем больше компания, тем больше инвестиций ей нужно для развития. А привлекать средства становится все сложнее. За инвестициями, облигациями, акционерным капиталом нужно идти на запад. А для этого нужно стать прозрачными. И здесь сразу же на повестку дня выходят международные стандарты финансовой отчетности.

- Как разрабатывается новый продукт в недрах вашей компании - спрос рождает предложение или наоборот?

- Сначала мы понимаем направление, которое нужно разрабатывать. При этом учитываются макроэкономические показатели, опыт западных компаний. Так мы определяем то, что нужно рынку. Но в каком объеме это потребуется, просчитать практически невозможно. Да в консалтинговом бизнесе это и не нужно. Ведь консалтинг отчасти сам создает себе рынок. То есть мы создаем продукт и доказываем клиенту, что он адекватно решает его проблемы. Таким образом, мы подтягиваем клиентов до того уровня, что они начинают видеть проблемы.

Ведь еще ЭЙНШТЕЙН сказал, что ни одну проблему нельзя решить на том уровне, на котором она создалась. Даже имея инструменты, но не умея ими пользоваться, проблему вряд ли получится устранить. Поэтому сначала нужно дать знание. А когда появляются знания, то находят применение и инструменты.

- Какие основные качества важны для управленца именно в сегодняшней ситуации, по вашему мнению?

- Я думаю, что нужно обратить внимание на системность мышления и представление стратегической перспективы на несколько лет вперед. Это, пожалуй, одно из основных качеств современного менеджера. Но, к сожалению, именно стратегический план развития в компаниях зачастую отсутствует, и это мешает им развиваться.

- Сегодня уже довольно много компаний пользуются консалтинговым продуктом. Однако одни берут новые технологии и внедряют их самостоятельно, другие предпочитают постоянное консалтинговое сопровождение. Как вы считаете, какой из этих подходов наиболее приемлем?

- Здесь все зависит не столько от самой компании, сколько от подхода консультанта, с которым предприятие работает. Мы свою задачу видим в том, чтобы научить клиентов развивать систему самостоятельно. Мы как катализаторы - выполняем первую, стартовую фазу преобразований, самую, зачастую, тяжелую и неблагодарную. Передаем технологию специалистам заказчика с тем, чтобы они сами ее развивали и поддерживали. А мы в дальнейшем оказываем только техническую поддержку. У нас нет задачи подсадить клиента на консалтинговую иглу. У нас другой путь - мы передаем технологию и знания. Ведь чем больше людей будут владеть современными методами управления, тем больше будут их применять в реальной практике.

- "ИНТАЛЕВ" сегодня имеет филиалы практически во всех федеральных округах, кроме этого представительства компании есть в Украине и Казахстане. Уровень развития бизнеса сильно различается по регионам?

- Еще несколько лет назад отставание регионов было налицо. Была такая своеобразная машина времени: то, что было востребовано в Европе, приходило в Россию года через два-три, в регионы - еще через год-другой. Сейчас этот разрыв стирается. В регионах сегодня востребованы те же самые продукты, что и в столице. А это значит, что предприятия на местах становятся все более конкурентоспособными по сравнению с федеральными и даже иностранными игроками.

- Таким образом, получается, что региональный бизнес развивается более стремительно: тот путь, который прошли федеральные игроки, местным компаниям приходится пробегать за гораздо более короткий промежуток времени?

- Передача технологий, конкретного опыта позволяет не изобретать велосипед. И рынок уже подталкивает к изменениям: когда твой конкурент внедрил что-то новое и покупатель или клиент ушел к нему, то твоего желания на изменения уже никто не спрашивает. Ты просто должен делать ответный ход. Эти ходы и приводят к реальному развитию.

- Открывая филиалы в других регионах, чем вы руководствуетесь?

- Прежде всего, мы открываемся в столице федерального округа. Потому что здесь по определению должна консолидироваться деловая жизнь региона. В ситуации с Дальним Востоком получилось иначе - мы открыли представительство во Владивостоке, который не является официальной столицей округа. Но здесь сыграл свою роль другой фактор. Так как в нашем бизнесе нет высокого порога вхождения с точки зрения финансов, то при открытии представительства для нас наиболее важен вопрос интеллектуального капитала. То есть найти команду, которая сможет развивать бизнес в регионе, достаточно сложная задача. Во Владивостоке мы такую команду нашли, поэтому и представительство открыто здесь.