Бизнес зовут обсудить проблемы

9 ноября во Владивостоке пройдет Дальневосточный форум предпринимателей малого и среднего бизнеса.

По словам заведующей отделом поддержки предпринимательства администрации края Веры ЕВТУШЕНКО, цель форума - собрать вместе представителей малого и среднего бизнеса, представителей местных и чиновников разных уровней власти, чтобы обсудить проблемы, мешающие эффективному взаимодействию органов власти и бизнеса в решении проблем развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в рамках форума пройдет Второй молодежный конкурс инновационных проектов. Прием заявок осуществляется до 31 октября.