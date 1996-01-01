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Новый буксир поможет нефтетерминалу Находки избежать форс-мажора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Находкинское подразделение ОАО "Роснефть", в лице "Роснефтефлота", приступило к эксплуатации нового буксира-кантовщика. "Бикин" - под таким именем буксир будет кантовать танкерный флот, работающий под флагом "Роснефти". На прошлой неделе в торжественной обстановке прошла его прием-передача.

"Бикин" - первый из целой серии кантовщиков проекта "1609", предназначенных для обновления вспомогательного флота "Роснефтефлота". До конца года в строй вступит еще один буксир - "Вагис".

Буксир обладает высокой маневренностью за счет двух винтов с насадками и тяговым усилием до 150 тонн, длина судна чуть 29,5 м, ширина 9,5, макс. скорость - 14 узлов, мощность - 3,5 тыс. л.с.

"Бикин" - буксир последнего поколения с азимутальным принципом движения. Его техническая новизна - в полноповоротных винто-рулевых колонках, которые позволяют судну перемещаться в любом направлении - носом, кормой, бортами и обеспечивают исключительную маневренность. Буксир оборудован современной электроникой и навигационной аппаратурой ведущих западных компаний. Экипаж из 9 человек

Тот факт, что от причалов судостроительной корпорации "Пелла" в Санкт-Петербурге - проектировщика и строителя буксира до Находки буксир прошел своим ходом, говорит сам за себя.

Как признал гендиректор "Пеллы" Анатолий ШАНДЫБА, этот трансокеанический переход был самым трудным вопросом, начиная от проектирования и заканчивая поднятием на буксире флага.

Тем не менее за 74 дня через три океана и десять морей буксир был доставлен до порта назначения, еще раз подтвердив профессионализм российских корабелов.

Покупка новых буксиров проходит в рамках общей стратегии развития "Роснефти", в том числе модернизации мощностей "РН-Находканефтепродукт" с целью удовлетворения растущих потребностей Дальнего Востока России и стран АТР в нефтепродуктах.

О том, что замена вспомогательного флота назрела, признался в поздравительной речи директор "РН-Находканефтепродукт" Николай ПЕТЕЛИН. И привел два августовских примера. Тогда, по словам Николая Аркадьевича, с трудом были пришвартованы супертанкеры водоизмещением 108 тыс. тонн! После появления таких кантовщиков, как "Бикин", подобный форс-мажор будет исключен полностью, а оснащение портового флота буксирами такого класса значительно расширит возможности нефтетерминала и позволит обрабатывать суда с водоизмещением до 140 тыс. тонн и значительно сократит время операций по швартовке судов.

Стоимость нового буксира и заказчик, и получатель судна решили не озвучивать. Даже без ссылок на коммерческую тайну.

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