Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из ЕГАИС вырежут середину
На прошлой неделе правительство рассмотрело и одобрило законопроект, предлагающий вывести из-под действия ЕГАИС сведения об обороте алкогольной продукции в оптовой торговле. По словам министра финансов Алексея КУДРИНА, это не единственное и не последнее изменение в системе, поскольку правительство недовольно эффективностью ее работы в целом. По мнению экспертов, это решение - признание того, что ЕГАИС не работает.
Чтобы запустить систему, необходимо оставить в ней только производителей крепкого алкоголя, полагают они. Впрочем, как сообщает РБК daily, есть скептики, по мнению которых изъятие из ЕГАИС оптовиков откроет ворота на рынок нелегальной продукции. Законопроект "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" предлагает исключить из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) хранение сведений об обороте продукции в организациях оптовой торговли. Этот документ был одобрен на вчерашнем заседании правительства. "Мы не удовлетворены работой ЕГАИС, ее эффективностью, тем, как обременяем работой производителей и поставщиков продукции", - заявил министр финансов Алексей Кудрин журналистам по окончании заседания правительства.
По его словам, ЕГАИС требует доработки, и на принятом решении правительство не остановится. Эту же позицию занимает и премьер-министр Виктор ЗУБКОВ, распорядившийся доработать ЕГАИС. Изъятие из ЕГАИС оптового звена эксперты рынка поддерживают. "Если водка была произведена на легальном предприятии и выпущена на рынок, то какая разница, куда она дальше пойдет? Главное, что она уже отражена в ЕГАИС", - уверен представитель Союза производителей алкогольного рынка Дмитрий ДОБРОВ.
"Нужно оставить в системе завод и конечное звено - розницу, ведь продукция в любом случае попадает на прилавок", - считает президент ТПГ "Кристалл" Сергей ЗИВЕНКО. Эксперты не исключают, что вывод опта из цепочки - это только первый шаг и следует ждать новых решений. "Государство не может открыто признать, что ЕГАИС не выполняет своих функций, ведь рынок вложил около $300 млн в испытание системы. Поэтому решили из-под ЕГАИС потихоньку выводить целые сегменты", - полагает директор департамента информации Союза участников алкогольного рынка Вадим ДРОБИЗ.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат