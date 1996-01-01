Из ЕГАИС вырежут середину

На прошлой неделе правительство рассмотрело и одобрило законопроект, предлагающий вывести из-под действия ЕГАИС сведения об обороте алкогольной продукции в оптовой торговле. По словам министра финансов Алексея КУДРИНА, это не единственное и не последнее изменение в системе, поскольку правительство недовольно эффективностью ее работы в целом. По мнению экспертов, это решение - признание того, что ЕГАИС не работает.

Чтобы запустить систему, необходимо оставить в ней только производителей крепкого алкоголя, полагают они. Впрочем, как сообщает РБК daily, есть скептики, по мнению которых изъятие из ЕГАИС оптовиков откроет ворота на рынок нелегальной продукции. Законопроект "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" предлагает исключить из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) хранение сведений об обороте продукции в организациях оптовой торговли. Этот документ был одобрен на вчерашнем заседании правительства. "Мы не удовлетворены работой ЕГАИС, ее эффективностью, тем, как обременяем работой производителей и поставщиков продукции", - заявил министр финансов Алексей Кудрин журналистам по окончании заседания правительства.

По его словам, ЕГАИС требует доработки, и на принятом решении правительство не остановится. Эту же позицию занимает и премьер-министр Виктор ЗУБКОВ, распорядившийся доработать ЕГАИС. Изъятие из ЕГАИС оптового звена эксперты рынка поддерживают. "Если водка была произведена на легальном предприятии и выпущена на рынок, то какая разница, куда она дальше пойдет? Главное, что она уже отражена в ЕГАИС", - уверен представитель Союза производителей алкогольного рынка Дмитрий ДОБРОВ.

"Нужно оставить в системе завод и конечное звено - розницу, ведь продукция в любом случае попадает на прилавок", - считает президент ТПГ "Кристалл" Сергей ЗИВЕНКО. Эксперты не исключают, что вывод опта из цепочки - это только первый шаг и следует ждать новых решений. "Государство не может открыто признать, что ЕГАИС не выполняет своих функций, ведь рынок вложил около $300 млн в испытание системы. Поэтому решили из-под ЕГАИС потихоньку выводить целые сегменты", - полагает директор департамента информации Союза участников алкогольного рынка Вадим ДРОБИЗ.