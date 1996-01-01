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Налоговикам запретили замораживать один и тот же долг

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ФНС России разослала по инспекциям секретное письмо от 30.08.07 № ШТ-14-19/ 314дсп@, которое должно положить конец вольнице среди инспекторов в вопросе блокировки счетов. А именно документ отвечает на вопрос: можно ли у компании, которая вовремя не расплатилась с бюджетом, заморозить одну и ту же сумму недоимки на всех ее счетах.

ДСП-ЦИТАТА. "В случае выставления налоговым органом поручений на списание и перечисление сумм налогов <...> на несколько счетов налогоплательщика <...> общая сумма поручений налогового органа должна соответствовать задолженности налогоплательщика" (п. 6 письма № ШТ-14-19/314дсп@). Таким образом, если долг компании составляет 300 тыс. руб., а поручения о списании этой суммы выставляются на три счета, налоговики должны разделить сумму долга между счетами (поровну или как сочтут нужным). Общая замороженная сумма должна составлять именно 300 тыс. руб., а не 900 тыс., как это часто бывает сегодня. Об этом сообщила газета "Учет. Налоги. Право".

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