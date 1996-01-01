Экспортерам вернут деньги быстрее

Срок возврата НДС предприятиям-экспортерам может уменьшиться. Об этом заявил замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ. Минфин уже направил в Федеральную налоговую службу (ФНС) рекомендации по ускоренному порядку возврата налога.

Предполагается ввести ускоренный порядок проверок налогоплательщиков, претендующих на возврат НДС. В итоге, сообщает RBC, уже до конца 2007 года предприниматели могут получить в свое распоряжение возмещенный налог на сумму 100-150 млрд руб., что будет способствовать решению проблем с ликвидностью на российском рынке.