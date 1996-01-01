Америка будет прирастать Сибирью?

Проект строительства Трансконтинентальной магистрали ICL-World Link, соединяющей Евразию и Америку тоннелем через Берингов пролив, широко обсуждается в рамках Арктического энергетического саммита. Об этом РИА "Восток-Медиа" сообщает со ссылкой на газету "Гудок".

C докладами по различным аспектам реализации проекта ICL-World Link выступили Джордж КУМАЛ, президент и председатель Совета директоров компании IBSTRG, международного оператора проекта ICL -World Link и Александр СЕРГЕЕВ, член Совета директоров ОАО "RusHydro" (ГидроОГК), одного из крупнейших мировых производителей гидроэлектроэнергии в мире, в планах которого строительство ряда гидро- и приливных электростанций (ПЭС) в российской зоне ICL-World Link.

13 октября совместная американо-российская группа в составе Джорджа Кумала, Джозефа ХЕНРИ (IBSTRG), Александра Сергеева, представителей правительства Аляски, потенциальных инвесторов в проект, а также группы технических экспертов совершила облет участка проектируемой магистрали на Аляске, включая участок предполагаемого входа тоннеля под Берингов пролив.