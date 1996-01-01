ВСТО. Эпизод ...цатый

15 октября стало известно, что кресло Семена ВАЙНШТОКА в компании "Транснефть" занял генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" Николай ТОКАРЕВ. Это второе его пришествие в компанию, где он до 2000 года был вице-президентом по безопасности и внешнеэкономическим связям.

Интересно, что Семен Вайншток, ставший одной из самых заметных фигур в отрасли, ушел в разгар строительства первого этапа ВСТО, хотя сложностей с проектом хоть отбавляй, несмотря на победные рапорты пресс-службы "Транснефти". Если дело в достижении им пенсионного возраста, то почему возраст не помеха назначению его главой Олимпийской госкорпорации по проекту Сочи-2014?

Между тем, по сведениям журнала Forbes, многие обещания Вайнштока и по части соблюдения графика, и по части множества новых рабочих мест для местных жителей, и по части налогов на практике выглядят несколько иначе.

Строительство идет более медленными темпами: нефтепровод сооружается отдельными участками, которые потом будут соединяться, но для соблюдения графика нужно ежедневно укладывать 900 м трубы, а технические и людские ресурсы позволяют, в лучшем случае, - 400 м.

Так, в Якутии в центры занятости приходят требования на специалистов узких специальностей, причем узких разрядов, а таких кадров там практически нет. Причем нужны только мужчины, причем неженатые, несудимые, с безупречной трудовой биографией и IQ (коэффициент интеллекта) не ниже 50. По данным "Траснефти", которые приводит Forbes, из почти 4000 рабочих, занятых на строительстве ВСТО, только 300 человек - сибиряки.

КНР поставляет не только рабсилу, но и трубы. Уже поставлено 140 тыс. тонн труб, а в этом году поставки вырастут в 8,5 раза. Хотя это могли быть трубы российского производства. В общем, напрашивается вывод, что большая часть затрачиваемых на строительство ВСТО денег достанется Китаю и китайским рабочим, не говоря уже о нефти. А жителям Восточной Сибири остается пока мечтать о светлом будущем, пишет Forbes.

И налоговые отчисления в реальности оказываются намного скромнее, если вообще имеют место быть. Так, еще летом газета "Якутск вечерний" опубликовала статью "Мегапроекты оставляют Якутию без денег". В ней говорится, что "основной объем работ сегодня приходится на Нерюнгринский район, но при этом в бюджет района не перепало ни рубля". Даже подоходный налог с зарплаты уходит по месту регистрации предприятий, привлеченных к строительству, говорится в статье. "По самым скромным подсчетам, - продолжает обозреватель газеты, - только на налогах за полгода, что ведутся работы, республика потеряла до 50 млн рублей. А ведь эти люди работают на нашей территории. Увы, приходится с неохотой, но констатировать, что "мегатруба", которая должна была стать для Якутии рогом изобилия, не принесла республике никакой прибыли. Напротив, она внесла серьезные разногласия и даже напряжение в общество".

А если вернуться к смене команды в "Транснефти", по неофициальной информации, новый "Вайншток" будет менять и ряд вице-президентов, в том числе первого. Как обычно, им потребуется время, чтобы вникнуть в суть своих обязанностей, что не может не отразиться на графике.

По крайней мере, уже задерживается принятие схемы транспортировки сырья по ВСТО, которое должно быть готово к концу III квартала. Сейчас речь идет, по словам замминистра промышленности и энергетики РФ Андрея ДЕМЕНТЬЕВА, о конце октября - середине ноября. Только тогда можно разработать сетевые тарифы.

Продолжаются изыскательские работы и разработка ТЭО проекта спецморнефтепорта "Козьмино". По неофициальной информации, до конца октября во Владивостоке побывают представители "Транснефти", чтобы в очередной раз обсудить и посмотреть... В общем, как и предсказывала ДДГ "ЗР" еще весной, строительство нефтепорта "Козьмино" вряд ли начнется раньше, чем через 2-3 года, а вторая очередь и порт, если и будут построены, то не раньше 2015 года.

Интересно, успешный менеджер Семен Вайншток также будет "рулить" подготовкой к Олимпиаде - 2014, как это было в проекте ВСТО? Тогда, видимо, выступающие в прыжках с трамплина должны будут надолго зависать в воздухе, чтобы внизу успели все достроить...