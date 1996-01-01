Трудно быть первым, но только они остаются в истории

Компания "АКОС" первой на Дальнем Востоке получила лицензию Министерства связи РФ на предоставление услуг сотовой связи в Приморье. За эти годы произошла настоящая технологическая и психологическая революция: связь стала по- настоящему мобильной, а мир - поистине безграничным, ведь функции телефона настолько расширились, что голосовая связь - лишь малая часть услуг, которые можно получить с его помощью. Все это стало вполне привычным и у многих перешло в разряд повседневных потребностей.

Сейчас на сотовом рынке края работают уже 4 оператора, в том числе два федеральных, а уровень проникновения сотовой связи в Приморье составляет уже 120%. Это значит, что практически каждый житель края "мобилизован", а некоторые пользуются sim-картами нескольких операторов. Но день рождения компании "АКОС" - 20 октября 1994 г. - можно с полным правом считать Днем рождения сотовой связи Приморья.

Досье ЗАО "АКОС" - предоставляет услуги в области цифровой сотовой связи в стандарте GSM 1800. Компания первой среди дальневосточных операторов получила лицензию на предоставление услуг сотовой связи на территории Приморского края.

Накануне праздничной даты корреспондент ДДГ "ЗР" встретился с генеральным директором ЗАО "АКОС" Владимиром ЮРЬЕВЫМ.

- Владимир Эдуардович, у многих цифра 13 вызывает не очень приятные ассоциации. А как вы относитесь к этой дате?

- Тринадцать лет для компании - славная дата. Мы не суеверны и верим, что профессионализм, правильная маркетинговая политика и последовательность, хорошие традиции и новейшие технологии - залог нашего успеха. Наш путь в 13 лет - подтверждение этому. "АКОС" - пионер сотовой связи на Дальнем Востоке. Как любому первооткрывателю, компании не всегда было легко, ведь путь первых тернист, но она преодолела трудности, окрепла и закалилась. Трудно быть первым, но только первые остаются в истории. Сегодня я с гордостью говорю, что "АКОС" пользуется заслуженным уважением у партнеров и абонентов. Кроме того, мы развиваемся и уверенно смотрим в будущее.

- С какими успехами подошла компания к очередному дню рождения? Назовите самые важные события этого года.

- Я бы не стал выделять что-то отдельно, есть повседневная политика компании и стиль жизни. Мы - часть Приморья, и этот край - родной для нас. Мы думаем обо всех приморцах - о пенсионерах и школьниках, бизнесменах и домохозяйках. Создаются оптимальные тарифы, которые востребованы на рынке. Растет зона покрытия, что дает возможность быть на связи в крае практически везде. Компания начинала строить свою сеть с юга Приморья, а теперь мы есть во всех крупных городах Приморского края - во Владивостоке и Находке, Артеме и Уссурийске, Спасске и Дальнереченске, в Лесозаводске и Дальнегорске . Сейчас работаем над улучшением качества связи и качества обслуживания в самом широком понимании, начиная от обслуживания абонентов в офисах компании и заканчивая расширением спектра дополнительных услуг.

- Вашими конкурентами на рынке являются 3 сотовых оператора, в том числе федеральные. Как вам удается сохранять лояльность клиентов, тем более что федералы приступили к построению сетей 3G, позволяющих предоставлять множество новых услуг и сервисов?

- Думаю, лояльность абонентов определяется не только и не столько тем, каковы технологии, используемые компанией. Эта тонкая материя формируется ежедневно и даже ежечасно всеми действиями компании по отношению к абоненту. Как ответил на звонок оператор call-центра? Решили ли твою проблему при обращении в компанию? Услышали твои потребности и удовлетворили ли их? Нужно видеть в абонентах не безликую массу, а отдельных людей, что мы и стараемся делать. Вот такой подход и сформировал ту абонентскую базу, которая у нас есть и которая продолжает расти.

А если говорить конкретно, компания каждого своего абонента поздравляет с днем рождения. Каждый может воспользоваться программой лояльности, введенной в действие в этом году, и получать скидки от 5 до 20%. Мы постоянно ищем новые каналы общения с абонентами.

На сайте есть раздел "Обратная связь", где они нас критикуют, высказывают свои пожелания и благодарности. Мы стараемся реагировать на них достаточно оперативно. Кроме того, там же создан специальный раздел, где каждый посетитель может напрямую задать вопрос генеральному директору и получить на него ответ. И я отвечаю на вопросы постоянно. По количеству сообщений видно, что этот раздел довольно активно посещается. Вот такие действия компании, на мой взгляд, и формируют лояльность абонентов.

В настоящее время у нас около 213 тыс. абонентов, из них активных 190 тыс. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о качестве абонентской базы.

Что касается новейших технологий (3G), мы не будем торопиться с их внедрением. Массового спроса на эти услуги пока нет, а оборудование - дорогостоящее. Но мы намерены внимательно следить за опытом других. "АКОС" - компания достаточно мобильная, что было доказано не раз, - мы сможем быстро сориентироваться.

- Есть ли в пакете ваших предложений услуги (или тарифы), которые еще никто не предлагает?

- Конечно. "АКОС" всегда отличался новаторством в плане предложений абонентам. Из последнего - безлимитный тариф "Удача+" с весьма привлекательной абонентской платой - всего 1 500 руб. Мы первыми в крае предложили специальный тариф для школьников. Есть у нас и тарифное предложение для пенсионеров. Пока оно в крае единственное, аналогов ему нет.

- Ваш основной акционер принял решение о продаже сотовых активов. Есть и покупатели, готовые приобрести вашу компанию. Как изменилась капитализация компании "АКОС" с момента ее приобретения "Дальсвязью"?

- Потенциальные покупатели есть и были, но пока главный акционер и продавец не начал официально проводить продажу, я не могу ответить на ваш вопрос. Когда станет известна сумма сделки, тогда можно будет говорить и о капитализации. Могу только сказать, что стоимость активов "АКОСа" поднялась в разы. За последние годы произошли изменения в стиле руководства, в построении сети, в привлечении клиентов, и все это в совокупности дало такой результат.

- Телекоммуникации - высокотехнологичный и бурно развивающийся вид бизнеса, требующий постоянного обновления оборудования, а процесс смены владельца компании может занять не один год. Это как-то влияет на инвестиционные планы "АКОСа"? Каковы эти планы?

- Планы развития нельзя останавливать, и у нас есть как долгосрочные, так и краткосрочные планы. Инвестиционная составляющая входит в состав бюджета на 2008 год, над которым мы сейчас работаем.

Планируем продолжить строительство сети. Планируется внедрение в эксплуатацию технологии быстрого Интернета (EDGE), и тогда скорость передачи данных будет вдвое выше, чем в GPRS. В следующем году эта услуга будет присутствовать на большей части сети.

- "АКОС" установил немало детских площадок. Это тоже политика развития?

- Конечно. Каждая солидная и сильная компания может себе позволить и обязана думать о тех, кто рядом. Мы помогаем детским садам и больницам в городах и селах края уже достаточно продолжительное время. Дети - будущее России. К тому же что может быть дороже детской радости? За год мы построили во Владивостоке и в крае 11 площадок. К нам постоянно обращаются с такими просьбами о помощи. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Совсем недавно мы установили игровую площадку в детском интернате в пригороде Владивостока, а буквально вчера - в детской краевой туберкулезной больнице.

- Обычно "АКОС" к своему дню рождения готовит подарки для абонентов. Ожидают ли подарки взрослых жителей Приморья в этом году?

- Разумеется! Специалисты "АКОСа" готовят новые предложения, которые порадуют пользователей. Продолжает работать программа скидок, так что оставайтесь с нами и присоединяйтесь к нам! Впереди еще много хорошего и интересного.

- Рынок сотовой связи - остроконкурентный не только в плане клиентской базы, но и в плане высококвалифицированных специалистов. У федералов карьерный лифт, когда классные специалисты постепенно перебираются в Москву, работает на полную мощность. И им нужно пополнять команды региональных офисов. Наверняка "охота за головами" в "АКОСе" имеет место быть. Много ли тех, кто начинал работать в компании и до сих пор трудится?

- Ситуация на рынке труда у нас, конечно, очень напряженная, и все без исключения предпринимают попытки переманить специалистов, но у нас нет резких изменений по составу.

Сейчас в компании работают около 170 человек, а когда-то все начиналось с 10-15 сотрудников. 8 человек из первой команды по-прежнему работают в "АКОСе". Они очень важны и нужны компании именно как специалисты, стоявшие у истоков сотовой связи. Вместе с тем у нас трудится много молодежи: наверное, процентов 50 - те, кому нет тридцати или чуть за тридцать. И сами понимаете, такой симбиоз опыта и молодого задора приносит замечательные результаты. Могу сказать, когда я пришел работать в компанию, буквально на второй день уже чувствовал себя очень комфортно, а это многого стоит.