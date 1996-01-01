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Рекрутмент - бизнес конкуренции
Большой рекрутинговый бизнес спешит застолбить за собой восточную точку России раньше, чем регион начнет активно развиваться, готовясь к саммиту АТЭС. Однако, по оценкам экспертов, рынок рекрутинговых услуг во Владивостоке, даже по сравнению с соседним Хабаровском, развит достаточно хорошо. Хватит ли всем места на рынке, насколько обострится конкуренция? Эти вопросы мы задали представителям кадровых агентств, которые давно и успешно работают на местном рынке.
Наталья КОВАЛЕНКО, директор компании АНКОР Владивосток:
- Перспективы увеличения игроков на рынке кадровых услуг Владивостока вполне реальны - все мы свидетели масштабных экономических и политических перспектив региона. Это ли не предпосылки для развития бизнеса, рекрутингового в том числе?
По результатам последнего исследования рынка рекрутмента, которое АНКОР проводит регулярно, емкость владивостокского рынка составляет порядка $3,5 млн. По интенсивности конкуренции Владивосток находится в растущем сегменте (порядка 20 агентств), как и соседи по региону - Иркутск и Хабаровск (27 и 15 стабильно работающих агентств соответственно). Для сравнения, емкость рынка в Москве составляет более $200 млн при концентрации игроков - около 300 агентств, в Санкт-Петербурге более $30 млн на 100 игроков (отмечу, что в расчет берутся именно стабильно работающие кадровые компании).
Эти данные и наша практика говорят о том, что рынок во Владивостоке сейчас достаточно насыщен, но, несмотря на это, у каждого из агентств есть портфель заказов и возможность их закрыть. Рекрутмент сам по себе - это бизнес конкуренции: компания размещает заявку в нескольких агентствах и сама занимается поиском необходимого специалиста. Задача консультанта - найти человека первым, только тогда проект будет успешно выполнен и агентство получит гонорар.
АНКОР представлен в 36 городах России и СНГ и успешно работает на высоко конкурентных рынках. Опыт наших коллег показывает, что большое количество игроков на рынке, высокая конкуренция - это стимул для совершенствования технологий работы, повышения профессионализма сотрудников и постоянного развития всех участников рынка кадровых услуг.
Марина ТИМОШЕНКО, директор по рекрутменту агентства по подбору персонала "Карьера-Форум":
- Я присутствовала на неделе рекрутера в Москве. И действительно там озвучивалась информация о возможных приходах на наш рынок крупных рекрутинговых сетей. Пока называют два очевидных имени - агентство Avanta и международное агентство Adecco. Конечно, конкуренция на нашем рынке обострится. Наличие крупных игроков, особенно с сетью по России, осложнит жизнь локальных кадровых агентств, в частности в борьбе за заказы федеральных и транснациональных клиентов. Обычно решения по заказам в таких компаниях принимаются в Москве, соответственно близость к лицам, принимающим такие решения, - существенное преимущество сетей.
С другой стороны, приход крупных игроков должен ускорить качественный рост рынка рекрутинговых услуг, который в регионах все еще находится в стадии формирования. Нужно сказать, что, несмотря на то что во Владивостоке более 20 кадровых агентств, уровень конкурентности существенно ниже, чем в других регионах России. Оптимизма также придает статистика: рекрутинговая отрасль растет год от года. Статистика по Москве говорит о том, что прирост объема рынка рекрутинговых услуг 2006/2005 гг. составил около 40%, в регионах этот процент ниже (20-30%).
Еще есть резерв в росте процента проникновения (т.е. повышения процента компаний, которые пользуются услугами КА), сейчас в дальневосточном регионе он очень невысокий.
Также важно учитывать, что рекрутинг - бизнес персонифицированный, и уровень профессионализма консультантов, гибкость и клиентоориентированный подход для многих клиентов важнее, чем бренд агентства. Думаю, это наше оружие в конкурентной борьбе с крупными сетями.
Елена РАУД, директор кадрового агентства "Успех":
- На Неделе рекрутера в Москве мы действительно собственными глазами увидели, что Владивосток очень интересен для крупных российских и международных сетей. Приход, по крайней мере, 3 крупных игроков более чем очевиден. Поэтому конкуренция на нашем рынке заметно усилится. И в сегодняшней ситуации, когда бизнес-среда развивается не такими темпами, как инфраструктурный бизнес, она будет довольно жесткой. С другой стороны, мы очень надеемся, что предстоящий саммит АТЭС оживит бизнес в регионе, и тогда места всем хватит.
Но в любом случае мы оцениваем приход сильных конкурентов положительно. Наш опыт показывает, что мешают работать плохие агентства, не умеющие дать качество, не владеющие технологиями, создающие отрицательную репутацию услуги. А профессионалов в нашем деле мы только приветствуем, потому что они помогают развивать наш рынок.
По какому пути пойдут сетевые агентства, открывая бизнес во Владивостоке, сказать сложно. Это может быть создание собственных филиалов или покупка уже существующих агентств. Мне кажется, что крупные, известные компании будут приходить под своим брендом. А с предложениями о покупке могут выходить российские сети, которые развиваются и им надо быстро ставить бизнес в регионах. Третий путь - это франшиза, но он менее вероятен: если в других видах бизнеса он довольно активно используется, то в кадровом консалтинге таких примеров пока нет.
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