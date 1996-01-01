ВМТП может добавить 5%

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), по оперативным данным в январе-сентябре 2007 г. увеличило перевалку грузов в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. на 3%, до 3 млн 300,6 тыс. тонн, сообщил на ежегодной встрече партнеров порта директор по производству ВМТП Сергей ЛОПУНОВ.

В экспортном направлении обработано 1 млн 257,6 тыс. тонн, в импортном направлении - 1 млн 250,1 тыс. тонн, в каботаже - 792,9 тыс. тонн. По словам Сергея Лопунова, ВМТП вынужденно прекратил перевалку круглого леса на экспорт в связи с реконструкцией 14-15 причалов под контейнерный терминал.

Коммерческий директор ОАО "ВМТП" Дмитрий ДОМРАЧЕВ сообщил, что по итогам 2007 г. порт планирует обработать около 4,2 млн тонн грузов, а в 2008 г. - выйти на 4,422 млн. "Такие показатели заявлены коммерческой службой порта исходя из заявок клиентов", - сказал он.

Напомним, что ВМТП в 2006 г. снизил грузооборот в сравнении с 2005 г. на 37,8%, до 4 млн 035,1 тыс. тонн.

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