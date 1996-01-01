Владрыбокомбинат достался компании с Сейшел

В сентябре на торгах был продан Владивостокский рыбокомбинат (ВРК). Похоже, что эпопея с банкротством предприятия, многочисленными судебными исками, сменой кредиторов и загадочными смертями фигурантов этой истории близка к завершению.

Напомним, что 2 октября 2003 г. по заявлению генерального директора ОАО "ВРК" Юрия ЛОГИНОВА определением Арбитражного суда Приморского края на предприятии была введена процедура наблюдения, а 16 июня 2004 г. открыто конкурсное производство. Почти два года конкурсный управляющий Александр ЕКИДИН по решению совета кредиторов пытался продать предприятие на торгах. Причем, если первоначально предприятие продавалось за 269 млн руб., то с каждыми новыми торгами цена объекта падала. За это время кредиторская задолженность предприятия не раз продавалась. А этим летом производственная деятельность по требованиям налоговой инспекции была остановлена. Небольшой трудовой коллектив был уволен или отправлен в отпуска. Однако все время акционеры предприятия в лице Юрия ЛОГИНОВА считали, что предприятие было обанкрочено в ходе атаки рейдеров.

"Считаю, что история банкротства предприятия - это показатель того, что у нас происходит в стране, - говорит бывший гендиректор. - Большинство действий против комбината было незаконными. Достаточно вспомнить случай, когда компания "Рыбфлотинвест" просто "забрала" у нас траулер "Тосно". А ведь, продав его, мы могли погасить кредиторскую задолженность. Или случайная смерть одного из судебных приставов, к действиям которого у следствия были вопросы. Что касается факта продажи, то считаю, что компания-оценщик преднамеренно занизила оценку этого объекта. Иначе как объяснить, что ВРК был продан так дешево".

Официально победителем торгов стала офшорная компания, которая зарегистрирована на Сейшельских островах, - "Хьюберт Инвестмент Лимитед", заплатившая за ВРК 89,949 млн руб. Эта компания была одним из кредиторов предприятия. Стоит отметить, что сам лот включал в себя все имущество ВРК, но сам ВРК на торги не выставлялся. Хотя, по сути, это лишь юридические тонкости, и судьба комбината была решена. Конкурсный управляющий Александр Екидин считает продажу абсолютно законной, а сделку "чистой".

"Конкурсное управление проходило в рамках закона. Нет никаких оснований считать, что оценка комбината была проведена недобросовестным образом", - говорит управляющий.

А вот Юрий Логинов утверждает, что рыночная цена комбината намного больше, поэтому сегодня представитель акционеров оспаривает результаты торгов в судебных инстанциях. "При стоимости активов ВРК в 335 млн руб. его продали за 90 млн руб. Решение об оценке имущества принимал его основной кредитор и настоящий покупатель в одном лице - компания "Хьюберт Инвестмент Лимитед". Ее владельцы известны, и живут они в Приморском крае".

На этом история Владрыбокомбината, скорее всего, закончится. Крупнейшее предприятие рыбопереработки вряд ли когда-то начнет работать по профилю. Сегодня на территории предприятия работает финский холодильник и несколько десятков фирм арендуют офисные помещения. Сдача в аренду помещений, причальных стенок, холодильных мощностей и есть новое будущее предприятие. Официально новый собственник о своих планах еще не объявлял.