Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Судостроительная корпорация тормозит
Предприятия, входящие в "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", не могут найти деньги для смены формы собственности.
Напомним, что в крае идет формирование ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДВЦСС), который является дочерним предприятием Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Создание ОСК в настоящее время ведется по указу Президента РФ.
Как говорится в решении рабочей группы, которая была создана администрацией Приморского края для интеграции организаций судостроительного комплекса, расположенных на территории края, основной преградой, препятствующей объединению компаний в состав ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", является отсутствие финансовых средств на выполнение приватизационных работ.
В связи с этим рабочая группа решила обратиться в правительство и администрацию Президента РФ для решения этой проблемы. Однако решения проблемы пока нет. Как говорится в официальном ответе администрации президента, правительству поручено рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении мероприятий по регистрации прав собственности РФ на объекты, закрепленные за федеральными государственными предприятиями, подлежащими приватизации.
То есть по факту работа по созданию "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" практически не ведется. Иначе как объяснить тот факт, что, согласно официальной информации, только ОАО "ХК "Дальзавод" внес 20% акций в уставный капитал создаваемого АО.
Получается, что другие унитарные предприятия настолько слабы в финансовом отношении, что у них нет денег для преобразования в акционерные общества? А как будет конкурировать новый центр с верфями Азии, которые в финансовом и технологическом отношении в сотни раз сильнее наших заводов.
О том, что работы этого центра пока не видно, говорили и участники морской коллегии. Так, руководитель Комитета по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ, отвечая на вопросы журналистов о перспективах работы центра, заметил, что пока никаких реальных шагов предприятия, входящие в этот центр, не сделали. Ни о каких реальных шагах не говорит и генеральный директор ФГУП "Звезда" Юрий ЩУЛЬГАН.
Более того, представляя на морской коллегии проект комплекса по строительству буровых платформ и среднетоннажного флота на территории "Звезды", гендиректор вообще не упомянул партнерство с другими предприятиями "центра".
Вообще все это напоминает большую авантюру, инициатором которой выступает государство, а такие вопросы, как портфель заказов, страны-заказчики, проекты будущих судов, долгосрочные контракты, пока остаются открытыми.
Единственной вестью за последнее время служит официальное сообщение о том, что Министерство промышленности и энергетики РФ утвердило стратегию развития судостроительной промышленности на период до 2020 г. Стратегия разработана в соответствии с поручениями Президента и Правительства РФ на базе действующих программ и планов.
Как сообщили "ЗР" в комитете по промышленности администрации края, в рамках утвержденной стратегии развития судостроительной промышленности предусматриваются государственные инвестиции на модернизацию, техническое перевооружение предприятий отрасли, строительство новых проектов кораблей. Документом также предполагается законодательная поддержка судостроения.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье