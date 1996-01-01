Судостроительная корпорация тормозит

Предприятия, входящие в "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", не могут найти деньги для смены формы собственности.

Напомним, что в крае идет формирование ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДВЦСС), который является дочерним предприятием Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Создание ОСК в настоящее время ведется по указу Президента РФ.

Как говорится в решении рабочей группы, которая была создана администрацией Приморского края для интеграции организаций судостроительного комплекса, расположенных на территории края, основной преградой, препятствующей объединению компаний в состав ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", является отсутствие финансовых средств на выполнение приватизационных работ.

В связи с этим рабочая группа решила обратиться в правительство и администрацию Президента РФ для решения этой проблемы. Однако решения проблемы пока нет. Как говорится в официальном ответе администрации президента, правительству поручено рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении мероприятий по регистрации прав собственности РФ на объекты, закрепленные за федеральными государственными предприятиями, подлежащими приватизации.

То есть по факту работа по созданию "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" практически не ведется. Иначе как объяснить тот факт, что, согласно официальной информации, только ОАО "ХК "Дальзавод" внес 20% акций в уставный капитал создаваемого АО.

Получается, что другие унитарные предприятия настолько слабы в финансовом отношении, что у них нет денег для преобразования в акционерные общества? А как будет конкурировать новый центр с верфями Азии, которые в финансовом и технологическом отношении в сотни раз сильнее наших заводов.

О том, что работы этого центра пока не видно, говорили и участники морской коллегии. Так, руководитель Комитета по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ, отвечая на вопросы журналистов о перспективах работы центра, заметил, что пока никаких реальных шагов предприятия, входящие в этот центр, не сделали. Ни о каких реальных шагах не говорит и генеральный директор ФГУП "Звезда" Юрий ЩУЛЬГАН.

Более того, представляя на морской коллегии проект комплекса по строительству буровых платформ и среднетоннажного флота на территории "Звезды", гендиректор вообще не упомянул партнерство с другими предприятиями "центра".

Вообще все это напоминает большую авантюру, инициатором которой выступает государство, а такие вопросы, как портфель заказов, страны-заказчики, проекты будущих судов, долгосрочные контракты, пока остаются открытыми.

Единственной вестью за последнее время служит официальное сообщение о том, что Министерство промышленности и энергетики РФ утвердило стратегию развития судостроительной промышленности на период до 2020 г. Стратегия разработана в соответствии с поручениями Президента и Правительства РФ на базе действующих программ и планов.

Как сообщили "ЗР" в комитете по промышленности администрации края, в рамках утвержденной стратегии развития судостроительной промышленности предусматриваются государственные инвестиции на модернизацию, техническое перевооружение предприятий отрасли, строительство новых проектов кораблей. Документом также предполагается законодательная поддержка судостроения.