Руководство Славянского судоремонтного завода уверенно смотрит в будущее

Экономическое состояние Славянского судоремонтного завода сегодня стабильное. По словам генерального директора предприятия Магомеда МУСХАНОВА, у руководства завода есть четкое понимание сложившихся условий на рынке судоремонта и пути дальнейшего развития.

"За девять месяцев текущего года было отремонтировано 50 судов различного класса и назначения. Общий объем произведенной продукции составил 243 млн руб.", - говорит Магомед Мусханов. При сложившемся объеме судоремонта в Приморском крае это значительный вклад в экономику региона.

Досье Славянский СРЗ основан в 1970 г. Сегодня это современное предприятие судоремонтного профиля, способное выполнять комплексный ремонт всех типов судов, любого возраста и под любым флагом. Завод располагает всем необходимым оборудованием и сооружениями: доками, причальными стенками, пирсами, плавучими и портальными кранами. На заводе также имеется специализированный судостроительный комплекс, полностью оснащенный для строительства средне- и малотоннажных судов любого типа и назначения по желанию заказчика. В настоящее время услугами ССРЗ пользуются более трех десятков судоходных и рыбопромышленных компаний. С 1996 г. в состав завода входит международный портпункт Славянка, способный перерабатывать грузы всех типов и располагающий инфраструктурой по таможенному, пограничному, карантинному оформлению судов. Все необходимые услуги судам оказывает агентская служба предприятия.

"Одним из главных наших заказчиков было и остается Дальневосточное морское пароходство, - продолжает Магомед Мусханов. - В этом году мы проводили докование "аварийщика" т/х "Капитан Артюх" ледокольного флота. Значительный объем работ специалисты предприятия выполнили качественно и в установленные сроки. Работы проводились на плавдоке № 194-М.

В отношении плавдока №194-М необходимо сделать уточнение, так как по нему появляется различная информация. С момента постройки док эксплуатировался на нашем предприятии. После акционирования в 90-х мы его арендовали у государства. В 2006 г. на федеральном уровне было принято решение, что док не входит в круг вопросов государственного значения и подлежит продаже на аукционе.

"В то время я не работал на ССРЗ, - рассказывает Магомед Мусханов, - но предполагаю, что предприятие не смогло участвовать в конкурсе по целому ряду объективных причин. В ноябре 2006 г. док был продан. Мы сумели найти общий язык с новым владельцем дока (компания ЗАО "Пасифик Марин") по совместной эксплуатации дока, которую осуществляли в течение всего 2007 г.

Сегодня рассматриваются два варианта использования дока: дальнейшая совместная эксплуатация на ОАО "Славянский СРЗ" и перегон во Владивосток. В случае если собственник решит перегнать док, то на объемах производства нашего предприятия это не скажется, так как мы будем более интенсивно использовать два оставшихся дока - 1К и 169. Технические возможности 169-го дока позволяют производить ремонт судов, включая ледоколы, которые мы доковали на 194-м доке.

Я считаю, что любое из принятых решений собственником будет правильным. Главное, что док не уйдет за границу и будет с полной отдачей и по назначению использоваться в России", - говорит гендиректор ССРЗ.

Помимо судоремонта на предприятии развивается и судостроительное направление. В декабре на заводе будут сдавать заказчику баржу проекта "Славянка". В следующем году будет спущена на воду еще одна. Вообще судостроительное направление является для ССРЗ перспективным. Особенно востребовано на рынке малое судостроение. И здесь позиции предприятия сильны.

Завод имеет 20-летний опыт малого и среднего судостроения. В частности, строительства самоходной баржи "Восток" грузоподъемностью 20 тонн и баржи "Славянка" (40 тонн), а также различных модификаций на их основе. Достаточно сказать, что с 1973 г. было построено более 200 единиц барж "Восток", 22 баржи "Слявянка". Эти плавсредства сегодня эксплуатируются во многих регионах бывшего СССР - на Сахалине, Курилах, Камчатке, в Магадане, на побережье Северного Ледовитого океана, Балтийском и Черном морях. По свидетельству специалистов, построенные на ССРЗ самоходные баржи весьма удачны, эксплуатационные характеристики судов полностью соответствуют условиям Дальнего Востока. Они обладают хорошими мореходными качествами, незаменимы для доставки грузов в малообжитые удаленные районы, как правило, не имеющие причальных сооружений. Также предприятие имеет опыт постройки плавпирсов и плавучих контейнеров.

По словам генерального директора Мусханова, сегодня особенно беспокоит отсутствие внятной государственной политики в отношении отрасли.

"Две самые большие проблемы - высокая стоимость материалов и оборудования и нехватка кадров, - говорит Магомед Мусханов. - Например, металл мы везем с Урала. В наших работах 10-15% стоимости - это транспортный тариф. В стоимости шлака, используемого для очистки корпуса судов, цена доставки доходит до 2/3. Что касается рабочих рук, то практически на всех предприятиях отрасли их отсутствие - это большая проблема. Сегодня районный рынок труда испытывает острую нехватку квалифицированных рабочих, в том числе судоремонтного производства. Ситуация усугубилась еще и тем, что прежняя "кузница" заводских кадров - профтехучилище в Славянке перестало быть таковым".

Однако кадровый вопрос на предприятии все-таки стараются решить. О таких вещах, как своевременная выплата заработной платы, полный соцпакет и предоставление жилья для молодых специалистов, и говорить не стоит. Все это есть. Плюс на ССРЗ всячески поощряют семейные династии и тех способных ребят, которые хотят работать на заводе, направляют их на обучение в институты за счет предприятия. Завод получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учебный центр готовит рабочих по 15 специальностям, по пяти из которых планы и программы пришлось утверждать совместно с Ростехнадзором по Приморскому краю. Что же касается другой проблемы, то тут, по мнению руководства ССРЗ, необходима сбалансированная государственная политика преференций. Причем не только по отношению к судоремонту, но и к смежным отраслям.

"Мы все друг от друга зависим. Рыбаки, судоремонтники, железная дорога, порты. На первом этапе за рыбаками надо закрепить квоты хотя бы на10 лет, чтобы у них появилась возможность для модернизации флота. Встав на ноги, рыбная отрасль даст работу не только нам, но и портам, и железной дороге, будет развиваться переработка на берегу. Для этих отраслей тоже надо предусмотреть льготы. Дотировать перевозки по железной дороге, дать возможность развивать берег. То есть господдержка должна быть комплексной. От этого выиграют все. Такой подход позволит всем нам выйти на качественно новый уровень", - уверен Магомед Мусханов.