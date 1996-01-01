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Конфликт света не прибавил

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обесточенная вторую неделю гостиница "Экватор" переходит на резервные подключения "Владэлектросетей".

Как уже сообщала ДДГ "ЗР", свет в гостинице отключился 1 октября из-за сбоя в работе расположенной неподалеку трансформаторной подстанции. Вызванная бригада ремонтников МУП "Владэлектросети" наладила работу подстанции. Но собственник подстанции - ООО "Владореон" - распорядился отключить трансформатор на неопределенный срок - до окончательного выяснения причин сбоя в его работе. Больше недели гостиница "Экватор" несла расходы и терпела убытки, связанные с ЧП. Освещение в номерах обеспечивал арендованный электрогенератор.

На все просьбы возобновить электроснабжение руководство ООО "Владореон" отвечало молчаливым отказом. Корреспондент "ЗР - Диалог" также не добился никаких комментариев от этой компании. Собственником гостиницы "Экватор" является ООО Финансовая группа "Гринвич". По информации ее руководителя Дмитрия ЗОРИНА, сейчас идет работа по налаживанию резервного подключения гостиницы к другой трансформаторной подстанции, находящейся в ведении МУП "Владэлектросети". Она расположена не так близко и не такая мощная, как прежняя. Поэтому к ней придется проводить кабель-трассу и устанавливать дополнительные трансформаторы. Предварительная оценка расходов - около 5 млн руб.

В отношении же ООО "Владорион" ООО ФГ "Гринвич" направило иск в Приморский арбитражный суд. Собственники гостиницы вменяют ООО "Владореон" нарушение постановления Правительства РФ "О недискриминационном доступе к электрическим сетям" от 27 декабря 2004 г. В соответствии с ним собственник передающего устройства не имеет права чинить препятствия потребителям по использованию электроэнергии.

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