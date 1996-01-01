Кадровый дефицит плавсостава может привести к появлению азиатских гастарбайтеров

Недавний визит высоких чиновников и прошедшая морская коллегия показали, что Россия решила все же воплотить в жизнь новую морскую доктрину. Однако кадровый дефицит морского состава может похоронить все благие начинания.

Поднялись в цене

Одна из основных проблем морского бизнеса - это нехватка специалистов. Судоходные компании с трудом находят на свои суда квалифицированные экипажи. И этому есть объяснение. Ведь последние два года российские моряки "поднялись в цене", львиная доля морских профи уходит работать за рубеж.

"Судоходный бизнес цикличен, - рассказали ДДГ "ЗР" в одной из судоходных компаний. - Так, в последние 3-4 года стоимость фрахта резко выросла. Если раньше суточный фрахт балкерного судна стоил около $4 тыс., то в последние годы стоимость фрахта возросла до $17 тыс. То же самое можно сказать и о контейнеровозах. Поэтому крупнейшие мировые судоходные корпорации начали активно строить флот. Сегодня этот флот начал сходить со стапелей, и на него требуются экипажи. В связи с этим в Россию стали поступать заявки от зарубежных корпораций, которые ранее никогда не размещали заявки на подбор персонала в нашей стране".

Диспропорция между кадрами и строительством судов будет сохраняться еще долгие годы. Для примера: японская корпорация "Мицуи" объявила о том, что она до 2012 г. построит около 600 судов большого тоннажа.

Судоходные компании с европейской пропиской развиваются не менее стремительно. Но они, как и их азиатские коллеги, не могут найти квалифицированные кадры. "Количество заявок от иностранных компаний возросло в разы, - утверждает генеральный директор компании "Фесконтракт Интернационал" Петр ДРЮК. - Если раньше мы думали, куда отправить моряков, то теперь мы ломаем голову, где их взять. Ежемесячно мы отправляет около 100 командного и рядового состава. А всего ежегодно у нас в обороте 3 тыс. человек. Однако заявок у нас на 6 тыс. человек".

Кадровый дефицит настолько острый, что иностранные компании пошли на значительное повышение заработной платы и внедрения системы бонусов. Заработная плата капитана поднялась от $7 до $10 тыс., штурмана от $3 до $5 тыс., заработок рядового моряка - $1,7 тыс. в месяц. Что касается бонусной системы, то у моряков появилась пенсия. Выглядит это следующим образом, если моряк отработал в определенный компании не менее 5 лет, то в качестве пенсии он получает от нее около $25 тыс. Вдобавок иностранные компании страхуют свои экипажи от гибели и производственного травматизма на очень высокое страховое покрытие. И это на фоне того, что условия труда и проживания на судах, где работают моряки, и так более чем приемлемые. Ведь экипажи идут работать не на устаревший флот, а на современные суда с высоким уровнем автоматизации.

Выпускники "забили"

Пока иностранные компании вербуют моряков в России, наши судоходные компании теряют последние квалифицированные кадры. Средний возраст командного состава, работающего на российских судах, колеблется в пределах 50 лет. Другими словами, на российских судах работают те, кто не подходит для работы в зарубежных компаниях.

Что касается заработной платы, то она редко доходит до планки в $1,2 тыс. "Мы недавно работаем на рынке трудоустройства моряков, поэтому пока у нас заявки только от российских компаний. Причем большинство заявок предполагает минимальную заработную плату, - рассказывают в компании "Алькор-ДВ". - Есть компании, которые предлагают своим морякам зарплаты меньше, чем получает на берегу водитель такси. Отсюда и статистика. Из 10 обратившихся к нам мы устраивает только двоих. Работать на российских судах решаются те, кто идет в море первый раз, а этом в основном селяне или те у кого проблемы с алкоголем".

Поэтому отток кадров с отечественного флота будет только увеличиваться. Чтобы хоть как-то решить кадровый вопрос, отдельные компании открывают собственные учебные центры. Так, Приморское морское пароходство открыло такой центр в Воронежской области. Выбор этого региона обусловлен тем, что в центральных регионах России еще можно найти тех, кто готов работать в море за 30 тыс. руб.

В Приморском крае, да и на всем Дальнем Востоке моряки в море идти не хотят. "По нашим данным, всего 50% выпускников МГУ им. Невельского идут работать по специальности. Из них 50% переходят на береговые специальности через год после работы в море", - рассказывает Петр Дрюк.

Иностранцы нам помогут

Сильное базовое морское образование кадровый дефицит не только не уменьшает, но и увеличивает. Выпускники университетов уходят на практику в иностранные компании еще на 3-м курсе. И по окончании учебы они уже трудоустроены за границей. Причем внимание иностранцев к морским университетам выливается в материальную помощь. Так, недавно одна иностранная компания передала МГУ им. Невельского современные морские тренажеры. Расчет иностранцев прост. Теоретическая подготовка курсантов на уровне, а вот практическая не очень. А ведь выпускники университета, они же будущие работники иностранных корпораций, должны обучаться в соответствии с мировыми требованиями. То есть на тренажерах, имитирующих управление современным судном.

Как решить кадровый голод, никто не знает. Часть экспертов считает, что нужно обязать выпускника морского университета, обучающегося на бюджетной основе, отработать 5 лет на российском судне. Если он этого не хочет, то он должен выплатить компенсацию за обучение. Мысль хорошая, вот только вряд ли это будет решением проблемы. Любую компенсацию за выпускника иностранные компании выплатят без проблем.

Возможен и второй вариант. Это когда учебу в морских вузах будут оплачивать иностранные компании. И такой пример уже есть. Один из морских колледжей Владивостока набирает учащихся их сельских районов края. Обучение платное. Вот эти "платники" по договоренности между учебным заведением и судоходными компаниями проходят практику на судах компаний. За прохождение практики ребята получают $350 в месяц. Из них $300 идет на оплату обучения.

Тем временем российские компании ничего не предпринимают для решения кадровой проблемы. Заработная плата морского состава остается очень низкой. Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм, социальная незащищенность плавсостава для российских компаний - норма. И, видимо, недалек тот час, когда на российских судах будут работать не русские моряки, а морские гастарбайтеры в лице китайцев и филиппинцев.