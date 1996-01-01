Алкогольный протест пока не удовлетворили

Ежедневное декларирование розничной продажи алкогольной продукции в Приморье пока не отменили, несмотря на то что предпринимательское сообщество обжаловало губернаторское алкогольное постановление в прокуратуре Приморского края.

Напомним, что постановление губернатора обязало розничных продавцов алкоголя ежедневно отчитываться о количестве проданного алкоголя. С июня 2007 г. предприниматели Приморья оспаривают действия администрации края. Последнее обращение предпринимателей Артема было удовлетворено прокуратурой, которая признала, что администрация края превысила свои полномочия, определив срок и порядок декларирования.

Однако администрация Приморского края не согласна с вынесенным ей протестом. По информации ДДГ "ЗР", чиновники отправили в прокуратуру официальную бумагу по этому поводу. Теперь правомерность оспоренных прокуратурой постановлений губернатора края, скорее всего, будет определять суд.