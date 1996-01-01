Пригородное направление ДВЖД обзавелось дирекцией

С 1 октября на Дальневосточной железной дороге приступила к работе дорожная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении. Основные направления деятельности дирекции - организация пригородных пассажирских перевозок, содержание инфраструктуры, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава.

Базовым структурным подразделением дирекции является моторовагонное депо Первая Речка на Владивостокском отделении дороги, где производится текущий ремонт и текущее обслуживание подвижного состава. В инфраструктуру дирекции входят около 230 объектов (платформы, вокзалы, павильоны), которые расположены на полигоне Дальневосточной железной дороги от станций Тихоокеанская и Владивосток в Приморском крае и до станции Облучье в Еврейской АО. Управленческий аппарат дирекции разместится в Хабаровске на вокзале станции Хабаровск-2, который прошел капитальный ремонт и был сдан в эксплуатацию минувшим летом.