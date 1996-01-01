Рекордная отгрузка на фоне сдерживания производства

Недавно ОАО "Спасскцемент" установил 15-летний рекорд по отгрузке продукции за одни сутки - 11,5 тыс. т. А за сезон объем производства на предприятии вырос в 2 раза.

Предприятие и далее готово наращивать выпуск цемента, но столкнулось с проблемой вывоза готовой продукции на запад страны, поэтому вынуждено сдерживать производство, - комментирует ситуацию управляющий ОАО "Спасскцмент" Андрей ПУШКАРЕВ. При этом непокрытый дефицит цемента на западном рынке России составляет, по оценкам экспертов, около 10 млн т.

Из-за отсутствия свободных производственных мощностей в центральной части России, реально повлиять на снижение напряженности на строительном рынке могут только дальневосточные заводы.

Однако отгрузка цемента предприятиями Дальнего Востока на запад существенно затруднена из-за того, что железная дорога под разными предлогами не гарантирует своевременную доставку этого стратегически важного сырья, так необходимого именно сейчас, в пик строительного сезона.