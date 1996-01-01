Олимпийская рекогносцировка

ОАО "Дальэнергосетьпроект" (ДЭСП, 100% дочерне-зависимое предприятие ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") получило право на проектировку энергообъектов Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г., сообщила пресс-служба ОАО "ДЭК".

ДЭСП является субподрядчиком ОАО "Федеральная сетевая компания", которая в первом квартале текущего года выиграла тендер на право проектных работ в Краснодарском крае.

Всего к концу текущего года ДЭСП должен предоставить законченные проекты по пяти объектам: три сетевые подстанции в Грушевой поляне, на реке Лаура и в поселке Роза Хутор, а также два отрезка кабельно-воздушных линий напряжением 110 кВ.