Государственные корпорации становятся новым лицом экономики России

Как заявил на прошедшей неделе гендиректор ФГУП "Рособоронэкспорт", председатель Союза машиностроителей России Сергей ЧЕМЕЗОВ в своем докладе, и в прошлом, и сейчас состояние машиностроения в РФ оценивается как неудовлетворительное.

Чемезов отмечает, что уровень изношенности оборудования "запредельный", ценообразование неуправляемо, нет четкой кадровой политики, а масштабы давно назревшего технологического перевооружения значительно превышают инвестиционные возможности даже предприятий-лидеров. По его оценке, темпы этого процесса должны быть около 10-12% в год, в то время как сейчас они составляют 1%. "Это тупиковый путь", - констатирует он.

Кстати, внимательный взгляд на бюджеты нескольких последних лет позволяет увидеть, что только ежегодные расходы РФ на восстановление основных средств экономики, износ которых, по данным Минфина, в среднем составляет 50-60% (а в отдельных отраслях - до 80%), сравнимы с нынешней величиной Стабфонда, который пополняется вот уже 4-й год.

То есть, несмотря на огромные нефтяные доходы, в госбюджете России не так много денег на модернизацию экономики. К этому прибавляются проблемы бюрократии: недавно в правительственных материалах МЭРТ отмечалось, что реализация шести из 46-ти федеральных целевых программ (ФЦП), в том числе - программы "Национальная технологическая база", по итогам первого полугодия признана неэффективной.

Поэтому для исправления ситуации представляется выгодным заинтересовать его в совместном с государством развитии стратегических отраслей российской промышленности.

Власти РФ также прекрасно осознают положение вещей. 26 сентября Президент России Владимир ПУТИН внес в Госдуму законопроект о создании новой госкорпорации "Российская технология" - "по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции".

Досье Согласно законопроекту, ФГУП "Рособоронэкспорт" подлежит реформированию в ОАО, после чего 100% его акций планируется передать в уставный капитал "Ростехнологии". При этом все имеющиеся у "Рособоронэкспорта" активы: "Оборонпром", "РуссСпецСталь", "Корпорация ВСМПО-Ависма", "АвтоВАЗ" (см. также стр. 10) и другие станут ее дочерними структурами. И если сама госкорпорация получит статус стратегического предприятия, то все дочки к 2012 году должны будут выйти на IPO. На 15 октября в Госдуме назначено первое чтение по законопроекту, в ноябре ожидается подписание указа о создании госкорпорации, и через полгода она может быть создана.

Инвесторы несомненно будут заинтересованы в сотрудничестве с государством. По словам Чемезова, статус госкорпорации "позволит, с одной стороны, представлять интересы государства, а с другой - выступать учредителем акционерных обществ, покупать акции, брать в управление государственные пакеты акций". При этом госконтроль "будет обеспечиваться в полной мере наблюдательными советами и другими контрольными структурами".