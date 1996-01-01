Внекассовый расчет

В Госдуму группой депутатов внесен законопроект (десятый по счету!), который, в случае его принятия, существенно облегчит жизнь предпринимателей, прежде всего малых, сообщает "РГ". Речь идет о поправках в закон о контрольно-кассовых машинах.

Если это предложение будет одобрено, то предприниматели - плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) будут освобождены от обязанности применять кассовые аппараты. Между тем среди малых предпринимателей единый налог на вмененный доход платят не меньше трети. И отмену для этой категории обязанности использовать кассовые аппараты можно расценивать как серьезное снижение административных барьеров, считают эксперты.

Сейчас малые предприятия тратятся и на покупку кассового оборудования (это от 15 до 25 тыс. руб.), и на его обслуживание. Кассовый аппарат нужно регистрировать и оплачивать его техническое обслуживание. При этом для фискальных целей плательщикам ЕНВД кассовый аппарат не нужен. Фактический объем выручки, полученный плательщиками ЕНВД, при налогообложении никак не учитывается.

Напомним, что единый налог на вмененный доход платят предприниматели, работающие в сфере услуг, торговле, наружной рекламе. Для расчета суммы налога используются базовая доходность по различным видам деятельности и специальные поправочные коэффициенты. Налог вводится законодательными актами субъекта федерации.

Попытки отменить применение ККМ для плательщиков ЕНВД предпринимались многократно. За последние годы в Госдуму было внесено около десяти (!) подобных законопроектов. Полностью поддерживали законопроекты и в Минэкономразвития. Впрочем, у противников тоже есть аргументы.

Первый из них - отсутствие данных для расчета базовой доходности, если кассовые аппараты плательщиками ЕНВД применяться не будут. В 2006 году, когда предложение отменить кассовые аппараты для плательщиков ЕНВД последний раз вносилось в Госдуму, против выступили Минфин, ФНС, ФСБ, МВД и Роспром. По мнению Минфина, отмена ККМ "приведет к спорам по привлечению к административной ответственности за продажу товаров без применения контрольно-кассовых машин". Налоговики опасаются, что потеряют контроль над денежными расчетами. В Роспроме же обеспокоены будущим производителей кассовых аппаратов, рискующих потерять до 60 процентов рынка. Кроме того, МВД и ФСБ уверены, что отмена ККМ сделает невозможным контроль за наличным оборотом в рознице.

Александр ПАПЕРНО, вице-президент "ОПОРЫ России":

- Это давно вынашиваемые бизнесом предложения. Согласитесь, что для предпринимателей, работающих по ЕНВД, имеющих не финансовые, а исключительно налоговые показатели при определении своей налоговой базы, ситуация с ККМ есть просто дополнительное обременение, не более того. До последнего момента ситуация осложнялась тем, что по закону о защите прав потребителей нужен был чек. Но уже практически год этого не требуется.

По моему мнению, эти поправки до сих пор не получали поддержки из-за противодействия со стороны лобби производителей ККМ. Никаких разумно аргументированных позиций, зачем, собственно говоря, нужен ККМ, я за все время этой дискуссии, которая продолжается четвертый год, не слышал.