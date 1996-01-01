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Сеть для налогоплательщика
Налогоплательщики практически не замечают ни уговоров налоговых инспекций, ни самих операторов связи, одновременно сетуя, что устали стоять в очередях. 96% всех налогоплательщиков упорно продолжают приносить свои отчеты на бумаге, в лучшем случае дублируя их на дискетах.
На широкой off-line c налоговой
По неофициальной информации налоговым инспекциям Приморья "сверху" сбросили план, где они к подключенным к телекоммуникационным сетям 4% должны присовокупить еще 5% от общего количества налогоплательщиков, чтобы к концу 2007 года удвоить результат. Традиционно юридические лица более охотно идут на подключение, индивидуальных предпринимателей в крае, перешедших на виртуальное общение с налоговой, - буквально "копейки". Интересно, что в Амурской области и Республике Якутия самые высокие показатели подключения к передаче отчетности по каналам связи именно среди предпринимателей.
По словам Светланы ШЕВЧЕНКО, начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока, на сегодня все налогоплательщики, предоставляющие отчетность по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), могут получить сверки с бюджетом в режиме off-line и в течение суток (максимальный срок) получить ответ из налоговой инспекции. Светлана Шевченко надеется, что количество налогоплательщиков, желающих общаться с налоговой через Интернет, увеличится. На сегодня уже 685 организаций, зарегистрированных на территории района, передают отчетность именно таким образом, не тратят время и имеют возможность направить отчет 24 часа в сутки.
Все операторы связи края, а на сегодняшний день их в Приморье 4, уже предоставляют услугу сверки с бюджетом в режиме off-line. Заметим, в рамках уже существующих и оговоренных расценок, без дополнительной платы.
Формализируйте свой запрос
Обратимся к истории вопроса. В тот период, как только отчетность по ТКС стала реальной услугой, которая внедрялась для удобства налогоплательщика и конечно же работы инспекции, декларировалась возможность получения такой сверки. Она являлась своеобразным бонусом для налогоплательщика. Но проблем хватало, упомянем лишь одну: не было согласованных документов по признанию электронной подписи в полной мере законной. Первое время в инспекциях распечатывались протоколы о доставке. Какой мог быть разговор о сверке? Затем эту сверку операторы связи все же стали предоставлять, но за отдельную плату. Был и такой этап. Затем появилась возможность заказывать сверку с бюджетом через Интернет в формате свободного файла.
Как отмечает Геннадий КИРИЛЛОВ, заместитель директора Владивостокского филиала ФГУП "Научно-технический центр "АТЛАС", в таком случае безусловную роль играл человеческий фактор. Согласитесь, что за рутиной работы инспектор просматривал дополнительную почту в лучшем случае раз в день, а предоставлял ответ через 5 дней, а то и 10 дней. Относительный бонус.
Появление подобной услуги в режиме off-line кардинально меняет механизм взаимодействия налоговой инспекции и плательщика. Как замечает Александр ХОЛОД, коммерческий директор ЗАО "Сервер-Центр", подобная сверка происходит аналогично сдаче отчетности, т.е. в формализованном виде. Налогоплательщик с помощью специальной программы формирует на своем компьютере файл запроса и отправляет посредством программы. В ИФНС на этот запрос формируется ответ (например, информационная выписка) и отправляется налогоплательщику. Преимуществом является то, что весь процесс автоматизирован и происходит практически без участия инспектора. В настоящее время подобные запросы инспекции обрабатывают в первую очередь, и налогоплательщику не приходится ждать установленный законом срок по письменным обращениям.
Инспектор отдыхает
Дмитрий ХОХЛОВ, генеральный директор ООО "ПКП", замечает, что такой запрос также зашифровывается с помощью ЭЦП. Сегодня с помощью такой функции налогоплательщик может получить выписку операций по расчету с бюджетом, акт сверки расчетов по налогам, сборам и взносам по форме 23, перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по форме 39-1.
Интересен тот факт, замечает Геннадий Кириллов, что компьютер автоматически выбирает все данные для сверки, инспектор в этом процессе не участвует.
Павел СТАЦЕНКО, начальник отдела электронных систем безопасности компании "Юманс", утверждает, что подготовка ответов на формализованные запросы пользователей системы "Такском-Спринтер" (акт сверки, выписка из КРСБ и т.п.) - один час. Кроме указанных услуг, в настоящее время реализуется информационное обслуживание с применением системы "Такском-Спринтер", при котором налогоплательщик имеет возможность направлять запросы в режиме реального времени к карточке лицевого счета базы данных налоговой инспекции, а в инспекции автоматический модуль обрабатывает поступающий запрос и формирует ответ.
Как удалось выяснить ДДГ "ЗР" у президента Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галины НИКОНОВОЙ, сейчас во Владивостоке идет работа со многими организациями, которые согласны стать уполномоченными бухгалтериями. В итоге это позволит уполномоченному лицу предоставлять отчетность с одного рабочего места за несколько ПБОЮЛ или ООО. На уровне администрации города даже рассматривается вопрос о возможности бесплатного подключения тех малых предприятий, которые будут согласны предоставлять свою отчетность, пользуясь услугами таких уполномоченных бухгалтерий. Необходима лишь инициатива предпринимателей.
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