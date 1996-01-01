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"Газпром" предлагает дополнительно газифицировать ряд ДВ регионов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
"Газпром" предлагает дополнительно включить в программу газификации российских регионов ряд сибирских и дальневосточных территорий, сообщил в пятницу член правления холдинга, гендиректор "Межрегионгаза" Кирилл СЕЛЕЗНЕВ, передает РИА "Новости".
"Учитывая стратегические интересы "Газпрома" в Сибири и на Дальнем Востоке, в программу предлагается дополнительно включить Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и республику Северная Осетия - Алания", - сказал Селезнев, докладывавший о ходе выполнения программы на заседании совета директоров "Газпрома".
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