"Газпром" предлагает дополнительно газифицировать ряд ДВ регионов

"Газпром" предлагает дополнительно включить в программу газификации российских регионов ряд сибирских и дальневосточных территорий, сообщил в пятницу член правления холдинга, гендиректор "Межрегионгаза" Кирилл СЕЛЕЗНЕВ, передает РИА "Новости".

"Учитывая стратегические интересы "Газпрома" в Сибири и на Дальнем Востоке, в программу предлагается дополнительно включить Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и республику Северная Осетия - Алания", - сказал Селезнев, докладывавший о ходе выполнения программы на заседании совета директоров "Газпрома".