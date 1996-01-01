Муниципалитеты займутся охраной труда

Депутаты ЗС ПК, с подачи администрации края, озаботились вопросом охраны труда и приняли в первом чтении проект закона "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по государственному управлению охраной труда".

По сообщению первого вице-губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО, инициатива направлена на улучшение ситуации с охраной труда в муниципалитетах и сельской местности: "Система охраны труда в крае организована на уровне субъекта РФ, в соответствии с федеральным законом 181 Трудового кодекса РФ и уставом Приморского края. В результате разделения полномочий между ветвями власти на уровне муниципалитетов работа по охране труда была утеряна. Предлагаем передать полномочия, деньги в бюджете найдутся".

Узнав, что сейчас охраной труда всех жителей Приморского края, согласно нормативу, занимаются 4 человека, депутаты с инициативой согласились. В ДВФО по сходному пути передачи полномочий пошли в Амурской области и Республике Саха (Якутия).