Руководитель АНКОР-Владивосток избавился от приставки врио

В компании АНКОР-Владивосток официально назначен руководитель. Им стала Наталья КОВАЛЕНКО, которая с мая 2007 г. являлась исполняющим обязанности директора АНКОРа во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба компании АНКОР, профессиональную деятельность в области рекрутмента и кадрового консалтинга Наталья начала в компании 7 лет назад. За это время она прошла все вехи карьерной лестницы: с позиции секретаря перешла к обязанностям консультанта, затем старшего консультанта и в настоящее время занимает должность директора офиса, имея за плечами опыт эффективного руководства подразделением АНКОРа на новом рынке (г. Тюмень).

"Последние полтора года я работала на позиции директора офиса АНКОРа в Тюмени и сейчас очень рада тому, что мне представилась возможность вернуться в родной город и продолжить работу во Владивостоке, - прокомментировала свое назначение Наталья. - Основные задачи, которые стоят сейчас передо мной - это эффективная работа с корпоративными клиентами, продолжение активного освоения локального рынка и предоставление услуг высокого качества по всем направлениям бизнеса АНКОРа".

Напомним, что Наталья Коваленко на посту директора АНКОРа сменила Марину ЖЕЛЕЗНЯКОВУ, которая руководила филиалом в течение последних 5 лет. До этого директором владивостокского офиса был Сергей САЛИКОВ, который сегодня является вице-президентом по развитию бизнеса кадрового холдинга АНКОР.