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Рейтинговые топ-менеджеры
Ассоциация менеджеров России подвела основной итог 2007 г. - в свет вышел ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", являющийся индикатором работы российских топ-менеджеров в текущем году. Как всегда, в рейтинг попали и дальневосточники.
Напомним, рейтинг лучших топ-менеджеров России составляется ежегодно на протяжении последних 8 лет. Основной принцип составления рейтинга - оценки коллегам выставляют непосредственно представители делового сообщества, которые обладают реальным знанием достижений, профессиональной репутации и личностных качеств оцениваемого кандидата. С каждым годом рейтинг преображается - если сначала он состоял из сотни лучших российских менеджеров из разных отраслей экономики, то сегодня рейтинг включает в себя уже 1 000 управленцев, разделенных как по отраслям, так и по функциональным направлениям.
В таблицы рейтинга вошли 500 самых профессиональных высших руководителей; 100 лучших финансовых директоров; 100 коммерческих директоров (директоров по маркетингу); 100 директоров по персоналу; 100 ИТ-директоров; 100 наиболее профессиональных директоров по общественным и корпоративным отношениям.
Кроме этого, в этом году все участники рейтинга были разделены по отраслям, в которых работают. Всего таких отраслей получилось 18. В некоторых из них есть и дальневосточники. Так, 15-е место в группе "Топливный комплекс" рейтинга бизнес-лидеров занял генеральный директор "Якутугля" (Саха Якутия) Владимир ПЕТРОВ. В десятку лучших менеджеров в категории "Транспорт" вошли сразу два представителя Приморского края: на 8-м месте - генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Евгений АМБРОСОВ, на 10-м - председатель совета директоров ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) Александр КИРИЛИЧЕВ. В группе "Электроэнергетика" 7-е место занял генеральный директор Бурейской ГЭС (Амурская область) Юрий ГОРБЕНКО.
Есть представители Дальнего Востока и в профессиональных рейтингах. В сотню лучших коммерческих директоров эксперты включили исполнительного директора "Якутугля" Романа ХУДОЛИНА, а в рейтинг лучших российских ИT-директоров попал представитель Хабаровского края - заместитель технического директора КнААПО им.Гагарина Андрей САФОНОВ.
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