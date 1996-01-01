Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кто правит на рынках?
Завышенные торговые наценки в магазинах и на рынках стали бичом российской экономики. Особенно это сильно бьет по тем регионам, которые удалены от центра России.
Длинное логистическое плечо позволяет торговым предприятиям и оптовым компаниям выставлять торговые наценки не в 30-40%, а в 100-150%. Торговые эксперты уже давно твердят о том, что так называемая "маржа" перешагивает все возможные пределы. Но шанс воздействовать на торговлю все же есть.
В конце прошлого года Правительство РФ решило бороться с маржой на рынках. Принятый 271-й ФЗ "О розничных рынках" был призван убрать с рынков звено перекупщиков и открыть дорогу производителям. Шаг, безусловно, правильный, особенно для рынков, где перекупщики чувствуют себя уж очень вольготно. Вот только по факту объявленная перекупщикам война стараниями владельцев рынков осталась только на бумаге.
ДДГ "ЗР" стал известен случай, когда производителя рыбной продукции - компанию ОАО "Моряк-Рыболов" просто изгнали с одного из крупнейших рынков Владивостока.
"Мы - компания, которая занимается добычей морепродуктов. Еще несколько лет назад руководство компании приняло решение о том, чтобы миновать звено посредников и самим заняться розничной торговлей, - рассказывает заместитель генерального директора компании "Моряк-Рыболов" Александр ТАРЕВ. - Нами были заключены договоры с администрациями рынков и торговых зон во Владивостоке. На каких-то рынках для нас не нашлось места, а на каких-то нам были выделены торговые места. В числе последних был и ОАО "Сельхозрынок" (в районе Первой Речки". - Прим. автора). Примечательно, что наша инициатива была полностью поддержана администрацией этого рынка".
Вот только торговые места производителю были выделены не из благих соображений. По утверждению Александра Тарева, выделение мест происходило в тот период, когда рынки готовились к реформированию в соответствии с требованиями 271-ФЗ. В законе сказано, что администрации субъектов федерации обязаны сформировать реестры рынков, а критерием попадания в этот реестр должно стать присутствие на рынках производителей.
"После того, как рынок был включен в реестр, администрация рынка в одностороннем порядке разрывает с нами договор, - утверждает Александр Тарев. - Официальная версия - несоблюдение санитарных норм. У нас картонные коробки в проходе стояли. Но из администрации рынка просочилась информация, что мы сбивали цены. Ведь среди рыбных рядов мы были единственным производителем, и наша цена на продукцию была значительно ниже, чем у наших соседей".
Вот только компания "Моряк-Рыболов" решила отстаивать свои права. Юристы рыбодобывающей компании, проанализировав договор, выяснили, что он расторгнут с нарушениями. Предъявив претензии администрации рынка, компания сумела доказать свою правоту, и договор перезаключен. Но вскоре юристы рынка, учтя претензии рыбаков, расторгают договор с рыбаками на этот раз без нарушений.
"Мне не понятна позиция генерального директора ОАО "Сельхозрынок" Александра ОЛЕНКО, - рассказывает Александр Тарев. - Рынок - это низкие цены, и мы эти цены можем дать потребителю. Наша торговая наценка - 40%, в то время как у других торгующих на рынке она может доходить до 100%".
За такие "принципиальные" позиции руководителей торговых предприятий расплачивается потребитель.
"В данный момент наша компания ведет промышленный лов кеты в Ольгинском районе. Наша квота 11 тонн. Мы планировали, что вся рыба в парном виде будет доставляться во Владивосток и реализовываться на рынках и в торговых зонах. Но оказалось, что большинство торговых зон в предоставлении торговых мест нам отказали. Зато предприниматели, торгующие на них, с удовольствием сами купят у нас рыбу для последующей перепродажи", - продолжает Александр Тарев.
Своим видением ситуации с "ЗР" поделился и генеральный директор ОАО "Сельхозрынок" Александр ОЛЕНКО:
- Расторжение договора обусловлено нарушением санитарных норм в данной торговой точке. Мы не раз делали замечания представителям этой компании, однако они их игнорировали. А ведь мы, как владельцы рынка в лице управляющей компании, несем ответственность за санитарное состояние. Именно нас в случае каких-либо нарушений будут штрафовать контролирующие организации. Поэтому нами было принято решение найти более добросовестных арендаторов.
Сколько на рынке производителей? - вопрос остался без ответа.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством