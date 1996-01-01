Кто правит на рынках?

Завышенные торговые наценки в магазинах и на рынках стали бичом российской экономики. Особенно это сильно бьет по тем регионам, которые удалены от центра России.

Длинное логистическое плечо позволяет торговым предприятиям и оптовым компаниям выставлять торговые наценки не в 30-40%, а в 100-150%. Торговые эксперты уже давно твердят о том, что так называемая "маржа" перешагивает все возможные пределы. Но шанс воздействовать на торговлю все же есть.

В конце прошлого года Правительство РФ решило бороться с маржой на рынках. Принятый 271-й ФЗ "О розничных рынках" был призван убрать с рынков звено перекупщиков и открыть дорогу производителям. Шаг, безусловно, правильный, особенно для рынков, где перекупщики чувствуют себя уж очень вольготно. Вот только по факту объявленная перекупщикам война стараниями владельцев рынков осталась только на бумаге.

ДДГ "ЗР" стал известен случай, когда производителя рыбной продукции - компанию ОАО "Моряк-Рыболов" просто изгнали с одного из крупнейших рынков Владивостока.

"Мы - компания, которая занимается добычей морепродуктов. Еще несколько лет назад руководство компании приняло решение о том, чтобы миновать звено посредников и самим заняться розничной торговлей, - рассказывает заместитель генерального директора компании "Моряк-Рыболов" Александр ТАРЕВ. - Нами были заключены договоры с администрациями рынков и торговых зон во Владивостоке. На каких-то рынках для нас не нашлось места, а на каких-то нам были выделены торговые места. В числе последних был и ОАО "Сельхозрынок" (в районе Первой Речки". - Прим. автора). Примечательно, что наша инициатива была полностью поддержана администрацией этого рынка".

Вот только торговые места производителю были выделены не из благих соображений. По утверждению Александра Тарева, выделение мест происходило в тот период, когда рынки готовились к реформированию в соответствии с требованиями 271-ФЗ. В законе сказано, что администрации субъектов федерации обязаны сформировать реестры рынков, а критерием попадания в этот реестр должно стать присутствие на рынках производителей.

"После того, как рынок был включен в реестр, администрация рынка в одностороннем порядке разрывает с нами договор, - утверждает Александр Тарев. - Официальная версия - несоблюдение санитарных норм. У нас картонные коробки в проходе стояли. Но из администрации рынка просочилась информация, что мы сбивали цены. Ведь среди рыбных рядов мы были единственным производителем, и наша цена на продукцию была значительно ниже, чем у наших соседей".

Вот только компания "Моряк-Рыболов" решила отстаивать свои права. Юристы рыбодобывающей компании, проанализировав договор, выяснили, что он расторгнут с нарушениями. Предъявив претензии администрации рынка, компания сумела доказать свою правоту, и договор перезаключен. Но вскоре юристы рынка, учтя претензии рыбаков, расторгают договор с рыбаками на этот раз без нарушений.

"Мне не понятна позиция генерального директора ОАО "Сельхозрынок" Александра ОЛЕНКО, - рассказывает Александр Тарев. - Рынок - это низкие цены, и мы эти цены можем дать потребителю. Наша торговая наценка - 40%, в то время как у других торгующих на рынке она может доходить до 100%".

За такие "принципиальные" позиции руководителей торговых предприятий расплачивается потребитель.

"В данный момент наша компания ведет промышленный лов кеты в Ольгинском районе. Наша квота 11 тонн. Мы планировали, что вся рыба в парном виде будет доставляться во Владивосток и реализовываться на рынках и в торговых зонах. Но оказалось, что большинство торговых зон в предоставлении торговых мест нам отказали. Зато предприниматели, торгующие на них, с удовольствием сами купят у нас рыбу для последующей перепродажи", - продолжает Александр Тарев.

Своим видением ситуации с "ЗР" поделился и генеральный директор ОАО "Сельхозрынок" Александр ОЛЕНКО:

- Расторжение договора обусловлено нарушением санитарных норм в данной торговой точке. Мы не раз делали замечания представителям этой компании, однако они их игнорировали. А ведь мы, как владельцы рынка в лице управляющей компании, несем ответственность за санитарное состояние. Именно нас в случае каких-либо нарушений будут штрафовать контролирующие организации. Поэтому нами было принято решение найти более добросовестных арендаторов.

Сколько на рынке производителей? - вопрос остался без ответа.