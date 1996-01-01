Дороги пойдут на продажу

Министерство транспорта РФ предлагает создать в России государственную корпорацию "Автодор". Предполагается, что она станет общенациональным оператором дорожной сети, займется модернизацией трасс федерального значения и переводом их в режим платных, сообщает ytro.ru.

Как пишет "КоммерсантЪ", один из источников в Минтрансе сообщил, что "Автодор" должен к 2012 г. достроить и привести в порядок магистрали страны, потратив на это как минимум $164,5 млрд. Если Президент РФ одобрит идею министерства, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму уже до конца этого года.

На днях проект госкорпорации был предоставлен министру транспорта Игорю Левитину. Предполагается, что в течение двух недель документ доработают, после чего с ним ознакомится Владимир ПУТИН.

Другой источник в Министерстве транспорта утверждает, что за образец разработчики документа взяли законопроект о госкорпорации по строительству олимпийских объектов ("Олимпстрой"). По его словам, новая организация станет использовать часть платных дорог, а также будет привлекать подрядчиков из числа участников рынка для ремонта и содержания трасс. Кроме того, "Автодор" в качестве государственного агента займется заключением соглашений с частными инвесторами. Впоследствии они станут владельцами построенных и отремонтированных на их деньги магистралей.

Сейчас заключением договоров с инвесторами занимается "Росавтодор". Предполагается, что к 2010 г. большая часть его полномочий перейдет к "Автодору", усилиями которого к 2012 г. дороги федерального значения будут приведены в порядок.

Отметим, что протяженность российских дорог составляет 1,145 млн км, из них федеральные трассы - 47 тыс. километров. К 2020 г. их протяженность будет удвоена. По данным Минтранса, средняя стоимость погонного километра федеральной трассы - $3,5 млн, то есть общий бюджет строительства - $164,5 млрд. Однако стоимость километра постоянно растет, и сейчас затраты до 2020 г. оцениваются в $250 млрд.

Напомним, Министерство транспорта начало активное лоббирование введения платных автодорог еще в середине 2004 г. По мнению чиновников, только так можно решить проблему тотального недофинансирования дорожной отрасли. По оценкам "Росавтодора" на содержание и ремонт дорог нужно ежегодно как минимум 100 млрд руб., реальные же объемы финансирования вдвое ниже.