В Приморье началось формирование рыбопромысловых участков

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 371 от 25 июля 2007 г. в Приморье создана рабочая группа по определению границ рыбопромысловых участков.

На основе материалов, полученных в результате обследования, будет формироваться перечень рыбопромысловых объектов на территории Приморья. После того как документ пройдет согласование на всех уровнях, будет объявлен конкурс по распределению участков для предприятий.